október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi fények

1 órája

Fényfüggönyök és szarvasok költöznek a Kárász utcára, tovább készül Szeged a karácsonyra

Címkék#adventi díszkivilágítás#fénydísz#Kárász utca#belváros

Szeged már készül az ünnepekre: a belvárosban megkezdődtek az előkészületek. A karácsonyi díszkivilágítás felszerelése jó ütemben halad a Kárász utcán. Hamarosan fényfüggönyök és szarvasok teszik ünnepivé a városközpontot.

Arany T. János

Szeged már készül az ünnepekre, jó ütemben folyik a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése a belvárosban.

Készül a szegedi Kárász utcán a karácsonyi díszkivilágítás
Mindjárt karácsony! A karácsonyi díszkivilágítás felszerelése már nagy erőkkel zajlik a szegedi Kárász utcán. Fotó: Török János

Megkezdődött a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése Szegeden

Szeged belvárosa hamarosan ünnepi hangulatba borul: a karácsonyi díszkivilágítás munkálatai megkezdődtek és jó ütemben folynak a Kárász utcán. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai emelőkosaras járművekkel szerelik fel a fényfüggönyöket a sodronyokra, amelyek a korábbi években már bevált módon szolgálnak alapul a dekorációnak.

A Kárász utcán már dolgoznak

A nyári napvitorlák eltávolítása után most ezekre a drótháló-szerkezetekre kerülnek fel az ünnepi LED-fények. A fényfüggönyök hálószerű mintázatban borítják majd be a belváros legforgalmasabb sétálóutcáját, és a munkálatok hamarosan a Belvárosi híd irányába is folytatódnak. A város ikonikus karácsonyi díszítőelemei – a Dugonics téri szarvasok és Szeged karácsonyfája – szintén hamarosan elfoglalják méltó helyüket, hogy advent idején teljes fényárban ragyogjon a városközpont.

Zökkenőmentes előkészületek

A szerelési munkák idején néhány területet ideiglenesen lezárnak, de a gyalogosforgalmat és a közlekedést igyekeznek zavartalanul biztosítani. A korai kezdés nemcsak a látványosabb végeredményt segíti, hanem lehetőséget ad a javításokra és finomhangolásokra is, mielőtt beköszönt a decemberi ünnepi időszak.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu