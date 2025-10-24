1 órája
Fényfüggönyök és szarvasok költöznek a Kárász utcára, tovább készül Szeged a karácsonyra
Szeged már készül az ünnepekre: a belvárosban megkezdődtek az előkészületek. A karácsonyi díszkivilágítás felszerelése jó ütemben halad a Kárász utcán. Hamarosan fényfüggönyök és szarvasok teszik ünnepivé a városközpontot.
Megkezdődött a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése Szegeden
Szeged belvárosa hamarosan ünnepi hangulatba borul: a karácsonyi díszkivilágítás munkálatai megkezdődtek és jó ütemben folynak a Kárász utcán. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai emelőkosaras járművekkel szerelik fel a fényfüggönyöket a sodronyokra, amelyek a korábbi években már bevált módon szolgálnak alapul a dekorációnak.
A Kárász utcán már dolgoznak
A nyári napvitorlák eltávolítása után most ezekre a drótháló-szerkezetekre kerülnek fel az ünnepi LED-fények. A fényfüggönyök hálószerű mintázatban borítják majd be a belváros legforgalmasabb sétálóutcáját, és a munkálatok hamarosan a Belvárosi híd irányába is folytatódnak. A város ikonikus karácsonyi díszítőelemei – a Dugonics téri szarvasok és Szeged karácsonyfája – szintén hamarosan elfoglalják méltó helyüket, hogy advent idején teljes fényárban ragyogjon a városközpont.
Zökkenőmentes előkészületek
A szerelési munkák idején néhány területet ideiglenesen lezárnak, de a gyalogosforgalmat és a közlekedést igyekeznek zavartalanul biztosítani. A korai kezdés nemcsak a látványosabb végeredményt segíti, hanem lehetőséget ad a javításokra és finomhangolásokra is, mielőtt beköszönt a decemberi ünnepi időszak.
