Fényfüggönyök és szarvasok költöznek a Kárász utcára, tovább készül Szeged a karácsonyra

Szeged már készül az ünnepekre, jó ütemben folyik a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése a belvárosban.

Mindjárt karácsony! A karácsonyi díszkivilágítás felszerelése már nagy erőkkel zajlik a szegedi Kárász utcán. Fotó: Török János

Megkezdődött a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése Szegeden

Szeged belvárosa hamarosan ünnepi hangulatba borul: a karácsonyi díszkivilágítás munkálatai megkezdődtek és jó ütemben folynak a Kárász utcán. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai emelőkosaras járművekkel szerelik fel a fényfüggönyöket a sodronyokra, amelyek a korábbi években már bevált módon szolgálnak alapul a dekorációnak.

A Kárász utcán már dolgoznak

A nyári napvitorlák eltávolítása után most ezekre a drótháló-szerkezetekre kerülnek fel az ünnepi LED-fények. A fényfüggönyök hálószerű mintázatban borítják majd be a belváros legforgalmasabb sétálóutcáját, és a munkálatok hamarosan a Belvárosi híd irányába is folytatódnak. A város ikonikus karácsonyi díszítőelemei – a Dugonics téri szarvasok és Szeged karácsonyfája – szintén hamarosan elfoglalják méltó helyüket, hogy advent idején teljes fényárban ragyogjon a városközpont.

Zökkenőmentes előkészületek

A szerelési munkák idején néhány területet ideiglenesen lezárnak, de a gyalogosforgalmat és a közlekedést igyekeznek zavartalanul biztosítani. A korai kezdés nemcsak a látványosabb végeredményt segíti, hanem lehetőséget ad a javításokra és finomhangolásokra is, mielőtt beköszönt a decemberi ünnepi időszak.