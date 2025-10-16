október 16., csütörtök

Korai kezdés

1 órája

A karácsony szelleme idén korán érkezett Szegedre: megkezdődött a fényfüzérek felszerelése

Címkék#fénydísz#Kárász utca#belváros

Hamar érkezik az ünnepi hangulat Szegedre idén, a héten elkezdték a karácsonyi fények felszerelését a Kárász utcán.

Vass Viktor

Megkezdődött a karácsonyi fények felszerelése Szeged belvárosában. A munkálatok elsőként a Kárász utcán zajlanak, ahol a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai emelő segítségével rögzítik a fényfüzéreket a nyári időszakból megmaradt sodronyokra – írja a Szeged Ma.

telepítik a karácsonyi fényeket szegeden
Megkezdődött a karácsonyi fények felhelyezése Szegeden. Fotó: Gémes Sándor

Hamarosan felgyúlnak a karácsonyi fények Szegeden

Szeptember végére befejeződött a napvitorlák leszerelése, de a felső vezetékrendszer télen sem marad üresen, erre kerülnek a LED-es fénydíszek, amelyek évről évre meghatározó elemei Szeged ünnepi hangulatának. 

A következő hetekben a díszítés a Belvárosi híd felé folytatódik. Ezt követően hamarosan visszatér a Dugonics térre Rudolf, a világító szarvas, a Klauzál térre pedig megérkezik Szeged karácsonyfája. A város karbantartói a jól bevált menetrend szerint fognak dolgozni, hogy december elejére a belváros minden pontja ünnepi fényben tündökölhessen.

