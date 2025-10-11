Nem mindennapi vendég tűnt fel a Kárász utcán, fotó is készült róla

Október 9-én egy külnös látványban részesültek a Kárász utcán sétálók, a tömegben a semmiből egy gólya tűnt fel. A helyiek sem értették a történtetek, nem mindennapi látvány, hogy egy ekkora madár látogatná meg Szeged központját. A bizar látványról a Madármentés Facebook-oldal osztott meg egy fotót.

Egy gólya látogatott el a Kárász utca közepére. Fotó: Facebook

Minek köszönhette a látogatást a Kárász utca?

A gólya különös viselkedése és a képen szereplő madár elsőre szomorúnak ható látványa aggodalomra adhat okoz. A madár látogatása, elsőre szokatlan, de nem feltétlenül utal arra, hogy baj van az állattal. Előfordulhat, hogy a madár élelmet keres, hiszen a gólyák gyakran járnak a környéken rovarok, kisebb állatok után kutatva. Az is lehetséges, hogy fiatal, még tapasztalatlan példányról van szó, amely nemrég hagyta el a fészket, és még nem tanulta meg teljesen, hogyan találjon biztonságos helyet vagy táplálékot.

Ilyenkor hívjunk madármentőt

Néha az időjárás vagy a vándorlási útvonal is közrejátszhat abban, hogy egy gólya ideiglenesen városi környezetben tűnik fel. Ugyanakkor, ha a madár lassan mozog, nem tud repülni, vagy láthatóan gyenge, az sérülésre vagy betegségre utalhat, ilyenkor érdemes értesíteni egy helyi madármentőt vagy állatvédő szervezetet, akik szakszerűen meg tudják vizsgálni és segíteni tudnak rajta.

A fehér gólya ma is védett kincsünk

A fehér gólya hazánkban védett fajnak számít, természetvédelmi értéke 100 000 forint. Az állomány az elmúlt évtizedekben csökkent, főleg az élőhelyek átalakulása, a táplálkozóterületek eltűnése, valamint az áramütéses balesetek miatt. Nemrégiben honlapunkon három fiatal gólya szomorú helyzetéről számoltunk be. Azonban a helyzet korántsem kilátástalan, a faj helyzete stabilizálódott a védelmi intézkedéseknek köszönhetően, csak Hódmezővásárhely közigazgatási területén több mint 30 fészek található.