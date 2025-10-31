Ismételten visszaélnek Karikó Katalin nevével

Úgy tűnik, ismét visszaéltek egy ismert személy nevével és képmásával az interneten. Az elmúlt napokban több olyan videó és hirdetés is felbukkant a közösségi médiában, amelyekben csalók próbálnak hitelességet szerezni Karikó Katalin Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Nobel-díjas professzorának nevével és képmásával.

Visszaélnek Karikó Katalin nevével az interneten. Archív fotó: Karnok Csaba

A megtévesztő reklámokban különféle „csodaszereket” népszerűsítenek: az egyikben cukorbetegeknek ajánlanak étrendkiegészítőt, míg a másikban az öregedés és térdfájdalom ellen ígérnek gyors gyógyulást – mindössze 24 óra alatt.

Visszaélnek Karikó Katalin nevével az interneten: csodaszereket reklámoznak

Karikó Katalin sajtóközleményében határozottan cáfolta, hogy bármilyen étrendkiegészítőt vagy gyógyhatású terméket fejlesztett volna, és nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a hirdetések visszaélések. Mint mondta, soha nem járult hozzá ahhoz, hogy ilyen reklámokban szerepeljen, a megjelent anyagok tudta és beleegyezése nélkül készültek.

Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy minden hasonló, a jövőben felbukkanó hirdetés hamis, és azokhoz semmilyen köze nincs.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből. A mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi video- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül. Az álvideók általában hibásan szerkesztett szövegeket, nyelvtanilag helytelen mondatokat, rosszul használt szavakat, túlzó vagy sürgető kifejezéseket is tartalmaznak. Egy professzionális gyógyszergyártó soha nem ígéri azt, hogy „ha nem bizonyul jónak a termék, akár 1 millió forintot is visszafizet”. Akkor is legyenek elővigyázatosak, ha azt hallják, hogy „ez a videó csak 24 órán keresztül érhető el”, a csalóknak ugyanis az az érdekük, hogy a gyanútlan, kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek mielőbb, gondolkodás nélkül vásárolják meg a „gyors felépülés”-sel kecsegtető „gyógyszer”-t.

Végezetül Kariküó Katalin figyelmeztet mindenkit, hogy a vásárlások előtt tájékozódjon mindenki, és egyeztessen orvosával vagy gyógyszerészével az esetleges gyógyszerek és étrendkiegészítők használatáról.