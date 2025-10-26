Mit kezdjek az életemmel?!

Nem túlzás, ha azt mondom, hogy a karrierválasztás egy fiatal számára az egyik legnagyobb nehézség, amellyel szembe kell néznie. Tudom, éreztem, tapasztaltam. Jómagam is hasonló helyzetben találtam magam először az általános iskola végén, majd a közelgő érettségi idején. Elképzelésem sem volt arról, hogy mi az, amiben jó vagyok, vagy hogy mi az a szakma, amelyben kiteljesedhetnék.

Karrierválasztás, jövőkép, élethelyzetek – csupa olyan dilemma, amelyben az egyik legnagyobb mankó saját magunk ismerete lehet. Fotó: Illusztráció.

A pillanat, amikor kitisztulni látszott a jövőkép

Meghökkentő lehet a tény, hogy esetemben az egyetemre való jelentkezéskor sem volt világos, melyik szak lenne a legmegfelelőbb számomra. Sokáig őrlődtem azon, hogy mi a helyes út. Amit biztosan tudtam, az az volt, hogy egyetemre szeretnék járni – a gondolatmenetem akkor még eddig tartott.

Tisztában voltam azzal, hogy mi vág össze az érdeklődési körömmel, ám ennek ellenére az önismeret hiánya miatt hatalmas akadályokba ütköztem a döntéshozatal során.

Jól emlékszem arra a napra, amikor nagy nehezen sikerült megjelölnöm három egyetemi képzést a felvételi rendszerben. Ugyan akkor sem voltam biztos abban, hogy ez az én utam, de a szűkös határidő nem engedte, hogy tovább csűrjem-csavarjam a helyzetemet. Nagy kínlódások árán végül a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció- és médiatudomány szakát tettem az első helyre.

Visszaigazolás, amikor tudtam, hogy jó helyen vagyok

Természetesen jómagam is tűkön ülve vártam az egyetemi ponthatárok kihirdetését, majd érkezett az üzenet, hogy sikeresen felvételt nyertem a képzésre. Ennek már öt éve.

Az egyetem alattszámos olyan pont érkezett el az életemben, amikor sikerült egy-egy lépéssel közelebb kerülnöm önmagamhoz. Ezek voltak azok a pillanatok, amikor megbizonyosodtam róla, hogy nekem itt a helyem.