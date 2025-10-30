1 órája
A magyar szinkron élet hatalmas veszteséget szenvedett el Kassai Ilona távozásával
Október 28-án elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, a szinkron élet hatalmas veszteséget szne
Október 28-án örökre elbúcsúzott tőlünk Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, aki szinkronszínészként is maradandót alkotott többévtizedes pályája során. A hírt Ganxsta Zolee Facebook-oldalán osztotta meg a, miszerint édesanyja elhunyt. Rengeteg szinkronmunkája miatt is ismert volt a színésznő, hiszen olyan emblematikus fikmekben, mint a Batman visszatér, Nicsak ki beszél most! vagy a Harry Potter.
Kassai Ilona híres szinkronszerepeiFotók: Internet
Kassai Ilona szinkronszínészként is maradandót alkotott
Kassai Ilona, 1928-ban született Szegeden. Jászai Mari- és Kossuth-díjas színésznő, a magyar színház és szinkronművészet kiemelkedő alakja volt. Pályáját 1949-ben kezdte, az Állami Déryné Színház alapító tagja lett, és számos klasszikus szerepben aratott sikert. Szinkronhangként többek között Maggie Smith és Angela Lansbury magyar hangjaként ismert. Első férje Kassai János operaénekes volt, későbbi házasságából született fia Ganxsta Zolee, 97 éves korában hunyt el.
