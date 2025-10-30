A magyar szinkron élet hatalmas veszteséget szenvedett el Kassai Ilona távozásával

Október 28-án örökre elbúcsúzott tőlünk Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, aki szinkronszínészként is maradandót alkotott többévtizedes pályája során. A hírt Ganxsta Zolee Facebook-oldalán osztotta meg a, miszerint édesanyja elhunyt. Rengeteg szinkronmunkája miatt is ismert volt a színésznő, hiszen olyan emblematikus fikmekben, mint a Batman visszatér, Nicsak ki beszél most! vagy a Harry Potter.

Kassai Ilona örökre itt hagyott minket, ezzel hatalmas űrt hagyva maga mögött. Fotó: Facebook