Szegedi hírek
1 órája
Katonai helikopterek vonultak át Szeged felett – videóval
Több helikopter vonult át az elmúlt percekben Szeged felett.
Kedd délelőtt katonai helikopterek vonultak át Szeged felett.
Katonai helikopterek vonultak Szeged felett egészen Aradig
Hatalmas hangrobajjal vonultak gépek, mi összesen nyolcat vagy kilencet számoltunk. A veol.hu korábbi cikke alapján a helikopterek Pápán gyakorlatoztak, ahol a hallgatók itt végezték a legösszetettebb kötelék- és taktikai harcászati gyakorlatokat. Információink szerint a gépek Aradra, vagyis Romániába tartanak, ahol további képzések és gyakorlatokban vesznek részt.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi hírek
- Legjobb menüzős helyek Szegeden – a házias ízek és a menzahangulat legjava
- Postára járók figyelem! – az október 23-i hosszú hétvége így befolyásolja a posták ünnepi nyitvatartását
- Egy tojással kezdte, ma már flittercsodákat készít a szegedi asszony – galériával
- Ivartalanítási akció Szegeden, egy helyi állatvédelmi alapítvány segít a rászoruló gazdikon
- Nemzetközi listán bizonyított a Szegedi Tudományegyetem, ezúttal is a legjobbak között van
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre