Szegedi hírek

1 órája

Katonai helikopterek vonultak át Szeged felett – videóval

Több helikopter vonult át az elmúlt percekben Szeged felett.

Delmagyar.hu

Kedd délelőtt katonai helikopterek vonultak át Szeged felett.

katonai helikopterek
Katonai helikopterek vonultak Szeged felett. Fotó: DM

Katonai helikopterek vonultak Szeged felett egészen Aradig

Hatalmas hangrobajjal vonultak gépek, mi összesen nyolcat vagy kilencet számoltunk. A veol.hu korábbi cikke alapján a helikopterek Pápán gyakorlatoztak, ahol a hallgatók itt végezték a legösszetettebb kötelék- és taktikai harcászati gyakorlatokat. Információink szerint a gépek Aradra, vagyis Romániába tartanak, ahol további képzések és gyakorlatokban vesznek részt. 

Szegedi hírek

