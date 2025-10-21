Katonai helikopterek vonultak át Szeged felett – videóval

Kedd délelőtt katonai helikopterek vonultak át Szeged felett.

Katonai helikopterek vonultak Szeged felett. Fotó: DM

Katonai helikopterek vonultak Szeged felett egészen Aradig

Hatalmas hangrobajjal vonultak gépek, mi összesen nyolcat vagy kilencet számoltunk. A veol.hu korábbi cikke alapján a helikopterek Pápán gyakorlatoztak, ahol a hallgatók itt végezték a legösszetettebb kötelék- és taktikai harcászati gyakorlatokat. Információink szerint a gépek Aradra, vagyis Romániába tartanak, ahol további képzések és gyakorlatokban vesznek részt.

