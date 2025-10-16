Utolsó bevetésükre készülnek a végzősök, a Bedőben mindenki a győzelemért edz

Katonai, honvédelmi versenyre készülnek ismét az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói. A fiatalok a Magyar Tartalékos Szövetség által szervezett katonai versenyen vesznek részt pénteken, ahol nemcsak fizikai erőnlétükről, hanem csapatmunkáról és taktikai gondolkodásról is számot adnak. Csütörtök délután az iskola sportpályáján készültek.

Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai katonai versenyre készülnek, futást és lövészetet gyakorolva az iskola sportpályáján. Fotó: Bánhidy Zoltán

Két csapat, egy cél: katonai versenyre készül a Bedő

A verseny különlegessége, hogy az iskola két csapattal is képviselteti magát. Mint Bánhidy Zoltán, az intézmény kollégiumi nevelőtanára elmondta, külön öröm számára, hogy a Bedő két csapattal is indul. – A honvédség által szervezett másik megmérettetésen a 13. évfolyamos diákok nem vehetnek részt. Most viszont a végzősök is lehetőséget kaptak, hogy még egyszer, utoljára bizonyítsanak ebben a tanévben – mondta.

A végzősök és kilencedikesek is bizonyíthatnak

Az egyik csapatot tehát a végzős tanulók alkotják, akik számára ez az utolsó alkalom, hogy katonai jellegű versenyen induljanak. A másik csoport tagjai pedig azok a kilencedikes diákok, akik a Honvédelmi Minisztérium által szervezett haditornára készülnek, amelyet november 13-án rendeznek meg.

Futást, lövészetet és kézigránát-dobás

A tanulók a verseny előtt intenzív gyakorláson vesznek részt. A felkészülés során az iskola sportpályáján futást, lövészetet és kézigránát-dobást gyakorolnak, ezek a legfontosabb versenyszámok közé tartoznak. – Minden versenyszámot természetesen nem tudunk gyakorolni, de igyekszünk a legfontosabb elemekre koncentrálni. A mai edzésen a futás, a lövészet és a gránátdobás szerepel a programban – tette hozzá Bánhidy tanár úr.

Fotó: Bánhidy Zoltán