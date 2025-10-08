47 perce
Veszélyes kátyú tátong a város egyik legforgalmasabb csomópontján
Egy motoros olvasónk fotója újra rávilágít, milyen rossz állapotban van a szegedi Bécsi körút és a Petőfi sugárút kereszteződése. A kátyú nemcsak bosszantó, hanem balesetveszélyt is rejt. A közút szerint önkormányzati területről van szó, így a javítás a városra vár.
Szép nagy kátyú. Egy motoros olvasónk által küldött fotó jól mutatja, milyen súlyos állapotban van egy forgalmas útszakasz Szegeden, a Bécsi körút és a Petőfi sugárút kereszteződése.
Életveszélyes kátyú a Bécsi körúton
A kép tanúsága szerint egy hatalmas lyuk tátong az úttesten, amit akár életveszélyesnek is nevezhetünk. Egy kismotort könnyen kibillenthet az egyensúlyából, de a felniket is könnyedén tönkreteheti. Az úthiba súlyos közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. A fotón látható állapot különösen veszélyes motorkerékpárosok, kerékpárosok, de akár személyautósok számára is, különösen sötétedéskor vagy eső után.
A közút válaszolt, irány az önkormányzat
A helyzet tisztázására megkerestük az érintett szerveket. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatóság Szeged Mérnökségének illetékese elmondta, hogy az újra és újra kialakuló burkolathiba, az olvasó által jelzett életveszélyes kátyú a csomópont önkormányzati kezelésű, Bécsi körúti ágán található.
Korábban tapasztalt megoldások és kritikák
Szeged városa az elmúlt években több száz helyszínen végzett burkolatjavításokat, azonban ezek gyakran csak átmeneti jelleggel szüntetik meg az úthibákat. 2024-ben a város bejelentette, hogy mintegy 3,3 milliárd forintot fordítanak útfelújításokra. A városlakók azonban sokszor úgy érzik, hogy ezek az összegek nem elegendők, vagy nem a legsürgetőbb helyszínekre fordítanak energia- és pénzforrásokat. A balesetveszélyes Bécsi körúti kátyúval kapcsolatban kérdéseiket továbbítottuk a szegedi önkormányzat illetékesének. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.
