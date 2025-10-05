Meglepő helyeken találkozhatsz a keleti sünnel Csongrád-Csanádban

Gyakran lehet vele találkozni településeken belül, kertekben, parkokban, utcákon emiatt sokan azt hiszik, hogy kifejezetten az emberi környezethez kötődő fajról van szó. Valójában a vadonban, így a Körös-Maros Nemzeti Park területein is szép számmal élnek keleti sünök. Kedvelik az erdős, fákkal gyakrabban tarkított területeket, így kifejezetten jó élőhely számukra a Maros-ártér, ahol sűrű aljnövényzetű erdők, bokrosok és gyepek mozaikját találják.

Keleti sün kutat élelem után. Fotó: Balla Tihamér

Megfigyelésük szórakoztató látvány

Ezen a változatos élőhelyen bőséges táplálék, valamint alkalmas nappali és téli búvóhelyek is a rendelkezésükre állnak. Emellett a pusztai területeken is előfordulhat, hogy találkozunk sünökkel, egy-egy pusztaszéli facsoport, erdősáv is elegendő számukra, hogy búvóhelyet találjanak. Az alkonyati órákban, naplemente tájékán pedig akár egészen nyílt részekre is kimerészkednek, így a lekaszált gyepeken, tarlókon táplálék után kutató sünök megfigyelése szórakoztató látvány. Elsősorban gerinctelen állatokat fogyasztanak, fő táplálékukat földigiliszták, csigák, különféle rovarok teszik ki. Apró, fényesen csillogó, fekete szemeivel nem lát túl jól, így esti járőrözése során inkább kiváló hallására és szaglására hagyatkozik.

A keleti sün hamarosan búvóhelyet keres

A jelenleg tapasztalható, nyáriasan meleg ősz eleji időben még aktívak a sünök, így nagy eséllyel találkozhatunk velük, ha a napnyugtát követő időszakban a természetet járjuk. A hűvösebb idő beköszöntével azonban egy-egy alkalmas, megfelelően védett búvóhelyre húzódnak majd téli álmot aludni.