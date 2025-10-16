október 16., csütörtök

A Kenyér Világnapja alkalmából idén először indított országos jótékonysági akciót a Magyar Pékszövetség, amelyhez 26 pékség csatlakozott. Az összefogás eredményeként több mint másfél tonna kenyér és pékáru jut el rászorulókhoz a Magyar Vöröskereszt segítségével.

A Kenyér Világnapja alkalmából Szegeden is adományokat osztottak

A Kenyér Világnapja alkalmából idén először indított országos jótékonysági akciót a Magyar Pékszövetség, amelyhez 26 pékség és sütőipari vállalkozás csatlakozott az ország különböző pontjairól. Az összefogás eredményeként több mint másfél tonna friss kenyér és pékáru gyűlt össze, amelyet a Magyar Vöröskereszt juttat el gyermekintézményekbe, családsegítő központokba és szociális intézményekbe.

Kenyér Világnapja, adományokat osztott a Magyar pékszövetség
Szegeden is adományokat osztottak a Kenyér Világnapja alkalmából. Illusztráció: Shutterstock

Jótékonysági akció a Kenyér Világnapja alkalmából

A jótékonysági kampány során Budapesten kívül több vidéki városban – például Ajkán, Egerben, Kecskeméten, Salgótarjánban és Szegeden – is osztottak adományokat. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke szerint ez az összefogás jól mutatja a pékszakma erejét és társadalmi felelősségvállalását.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt igazgatója hangsúlyozta, hogy az adományozás nem egyszeri akció, hanem hosszú távú elköteleződés. A pékségek évek óta segítik a rászorulókat ételosztásokkal és közösségi programok támogatásával.

A Kenyér Világnapját 2001 óta október 16-án ünneplik, a FAO, azaz az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet 1945-ös alapításának emlékére. Ez a nap nemcsak a kenyér fontosságát jelképezi, hanem felhívja a figyelmet az élelmezésbiztonságra, a fenntartható termelésre és a közösségi összefogás értékére is.

Világszerte számos országban tartanak ehhez kapcsolódó rendezvényeket és hagyományokat, Magyarországon pedig a pékszakma most először fogott össze ilyen széles körben, hogy segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

