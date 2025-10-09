Zöld utat kaptak a szegedi bringások, mostantól tényleg élmény lesz tekerni a városban

Szeged újabb lépést tett a kerékpárosbarát közlekedés felé. A Rókusi körúti lámpás körforgalomnál ugyanis kerékpáros zöldhullámot alakítottak ki. A változtatás miatt érezhetően gyorsabbá, kényelmesebbé és biztonságosabbá vált a kerékpáros közlekedés Szegeden.

Megváltoztatták a kerékpáros közlekedést Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Biztonságosabb lett a kerékpáros közlekedés Szegeden

A három sávos körforgalom főként az autós közlekedésnek kedvezett. A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak viszont hosszú kerülőutat kellett megtenniük, a jelzőlámpák összehangolatlansága miatt gyakran több lámpaváltást is ki kellett várni ahhoz, hogy átjussanak egyik oldalról a másikra. Kedvezőtlen esetben akár öt-hat percig is eltarthatott a Vásárhelyi Pál és a Rókusi körút közötti átkelés – írja a CM365 - Magyar Kerékpárosklub Szeged.

Tapasztalatok szerint a keskeny járdaszigetek sem könnyítették meg a helyzetet, ha két kerékpárosnál több várakozott, már alig maradt hely, nem is beszélve az utánfutós bringások vagy családosok nehézségeiről. A Magyar Kerékpárosklub Szeged nemrégiben elérte, hogy áthangolják a jelzőlámpák működését, így a biciklisek is zöldhullámot kaptak, lehetővé téve a gyorsabb áthaladást. Ha nincs torlódás, nem érkezik villamos,a bringások megállás nélkül haladhatnak át a körforgalmon. A módosításnak köszönhetően, remélhetőleg, ritkábban alakulnak majd ki torlódások, az átkelés pedig lendületesebb és biztonságosabb lesz. Bár a változás nem látványos, mégis sokat jelent a közlekedés résztvevőinek. Szegeden egyébként is sokan bringával közlekednek, volt már arra példa, hogy összeütköztek egymással, vagy figyelmetlenségből, megállás nélkül áthajtottak az átkelőn.

Megnőtt a biciklis balesetek száma

Legutóbb arról számoltunk be, hogy biciklis baleset történt Szeged belvárosában, a SZOTE Ételbár előtt. Egy kerékpáros férfi elütött egy szabályosan közlekedő fiatal biciklist, aki megsérült. Információink szerint az egyik bringás a Tisza Lajos körútról kanyarodott az egyirányú utcába, amikor a mögötte érkező – állítólag szabálytalanul közlekedő – biciklis nekiütközött. A vétkes elhajtott a helyszínről. Az eset rávilágít a kerékpáros közlekedés problémájára. A gyors, de szabálytalan manőverekre, amelyek súlyos balesetveszélyt jelenthetnek. Ezt támasztja alá egy helyi gépjárműoktató tapasztalata is. Sándor Zsuzsa elmondása szerint gyakori, - tisztelet a kivételnek -, hogy a két keréken közlekedők rendre figyelmen kívül hagyják, vagy nem ismerik a jelzéseket és az elsőbbségadást.

Pont tegnap történt meg velünk, hogy a tanulómmal kanyarodtunk volna a Tisza Lajos körútról a Kossuth Lajos sugárútra, amikor is egy fiatal hölgy a piros jelzésen átkerékpározott előttünk, majd a dudaszóra a középső ujját felmutatva tovatekert a járdán

– mesélte lapunknak.