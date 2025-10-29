2 órája
„No go zóna” Szegeden? Felháborító állapotok uralkodnak a Kereszttöltés utcában
Ismét közfelháborodást váltottak ki az egyik szegedi panelházban tapasztalható állapotok. A Kereszttöltés utca 29. lakói szerint elviselhetetlen a mocsok, a rendetlenség és a botrányos viselkedés. Német Ferenc önkormányzati képviselő a hatóságok és az IKV összehangolt fellépését sürgeti. Megszólalt Csarnó Zsuzsánna, az IKV elnök-vezérigazgatója is.
Ismét felrobbantotta a közösségi médiát, különösen a Facebookot az a bejegyzés, amely a Kereszttöltés utca 29. szám alatti társasházban uralkodó áldatlan állapotokat mutatta be. A lépcsőház és a környék állapota felháborodást keltett: a helyiek szerint elviselhetetlen a mocsok, a rendetlenség és a mindennapossá vált botrányos viselkedés. A Kereszttöltés utcai panelházban május végén körözött bűnözőket és kábítószer-kereskedőket fogtak el a rendőrök, a közelmúltban több rendőrségi akció is történt.
Kereszttöltés utca: tarthatatlan állapotok a panelházban
A témában Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője nyilatkozott, aki szerint a helyzet tarthatatlan és azonnali beavatkozást igényel.
„Nem lehet egyedül megoldani”
Német Ferenc elmondta, a Kereszttöltés utca 29. nem egyedi eset, több hasonló ingatlan is van Szegeden, ahol a Cserepes sori antiszegregációs program keretében kitelepített családokat helyeztek el. – A betelepített személyek egy része be tudott illeszkedni, de sajnos mások nem. A házban rendszeresen megfordulnak alkoholisták, drogfogyasztók, hajléktalanok, akik nem tartják be a közösségi együttélés szabályait – fogalmazott a képviselő. Szerinte a helyzet kezeléséhez összehangolt fellépésre van szükség.
Eszköz van, csak élni kell vele
– Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek van rendészete, az önkormányzatnak közterület-felügyelete, és ha kell, rendőri segítséget is kérhetnek. Ezeket csak közösen, célzott munkával lehet visszaszorítani. Egyedül senki sem tud rendet tenni – mondta.
Német hangsúlyozta, hogy az IKV-nak jogi eszközei megvannak, hiszen a bérleti szerződések lehetőséget adnak arra, hogy azok, akik megszegik a közösségi együttélés szabályait, elveszítsék a lakhatási jogukat. – Ha valaki folyamatosan problémát okoz, tönkreteszi a közösséget, azzal szemben az IKV-nak nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is fellépni. Ezeket a családokat ki kell lakoltatni, másképp nem lesz rend – mondta.
„Néhány ember nem teheti tönkre egy városrész életét”
Német szerint a szegedi városvezetésnek politikai szándékot kell mutatnia a probléma kezelésére, hiszen ez már nem csak egy ház ügye. – Nem pártpolitikai kérdésről van szó, hanem arról, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat a saját városukban. Az, hogy néhány ember miatt este már félnek kimenni az utcára, elfogadhatatlan. Nem lehet, hogy „no go zóna” alakuljon ki Szegeden – jelentette ki.
A szakember szerint a rend helyreállításának kulcsa az együttműködés. – Ez csak akkor fog működni, ha mindenki komolyan veszi a problémát és együtt lépnek fel. Először szándék kell, aztán cselekvés – tette hozzá Német Ferenc.
IKV: kérdések és válaszok
Az esettel kapcsolatban a következő kérdéseket küldtük el az IKV-nak és a szegedi önkormányzatnak:
- Milyen intézkedéseket tett az IKV az elmúlt hónapokban a Kereszttöltés utca 29. szám alatti épület közös helyiségeinek rendbetétele és higiéniai állapotának javítása érdekében?
- Kapott-e az IKV lakossági bejelentéseket a házban tapasztalt higiéniai és közbiztonsági problémákról? Ha igen, milyen válaszlépések történtek?
- Mikor történt legutóbb hivatalos takarítás, fertőtlenítés vagy karbantartás a lépcsőházban és a liftekben?
- Van-e szerződött takarító vagy karbantartó szolgálat, amely rendszeresen ellenőrzi az épület állapotát?
- Az IKV egyeztetett-e a rendőrséggel vagy más hatóságokkal a problémás lakók, droghasználók vagy hajléktalanok ügyében?
- Történt-e az elmúlt időszakban kilakoltatás a házban, és ha igen, hogyan akadályozzák meg az érintettek visszatérését?
- Miért nem elérhető az IKV ügyfélszolgálata hétvégén vagy sürgős esetekben telefonon, amikor a legtöbb lakossági konfliktus történik?
- Tervezi-e az IKV, hogy személyesen egyeztet a lakókkal vagy lakógyűlést szervez a helyzet rendezésére?
Válaszok a kérdésekre
Kérdéseinkre Csarnó Zsuzsánna, az IKV elnök-vezérigazgatója a következő válaszokat adta, amiket változtatás nélkül közlünk:
„A Szeged, Kereszttöltés utca 29. szám alatti, 100%-ban önkormányzati tulajdonú, Társaságunk kezelésében lévő épülettel kapcsolatos megkeresésére az alábbi választ adjuk:
Az IKV Zrt. az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok hasznosítását végzi bérbeadás útján. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződésből eredő kötelezettségét elmulasztja vagy megszegi, úgy az IKV Zrt. a jogszabályban foglalt jogkövetkezményeket tudja érvényesíteni: a bérleti jogviszonyt felmondja, továbbá a bérleményt kiürítés iránti végrehajtási eljárás, kilakoltatás keretében visszaveszi.
Az IKV Zrt., a közte és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló Ingatlanhasznosítási szerződés alapján üzemelteti a Szeged, Kereszttöltés u. 29. szám alatti lakóépületet. Ennek keretében Társaságunk végzi az épület érintő takarítását, karbantartását, valamint alvállalkozók útján a kártevő irtási, fertőtlenítési, kamerafelügyeleti vagy liftüzemeltetési feladatokat. A rendszeres (minden munkanapi) takarítási feladatok elvégzése mellett éves nagytakarításokat is végzünk az épületben. Kártevőirtásra prevenciós jelleggel évente kétszer kerül sor, de szükség esetén akár heti vagy havi megrendelések útján is eljárunk lakossági bejelentés vagy szükség esetén. Társaságunk együttműködése folyamatos a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával.
Tekintettel arra, hogy az épületüzemeltetési feladatok Társaságunk állandó és folyamatosan ellátandó feladata, így törekszünk a karbantartások vonatkozásában az azonnali hibaelhárítást igénylő esetekben a lehető legrövidebb időn belül eljárni, míg a nagyvolumenű, előre látható műszaki beavatkozásokat éves szinten ütemezetten tervezzük és hajtjuk végre.
Társaságunk folyamatos kapcsolatban áll a lakókkal, panaszaikat, bejelentéseiket folyamatosan fogadjuk és igyekszünk orvosolni a mindenkire vonatkozó hatályos jogszabályi keretek között. Társaságunk diszpécserszolgálata a nap 24 órájában fogadja a bejelentéseket, míg Ügyfélszolgálatunk a honlapon elérhető nyitvatartási időben fogadja a személyes vagy telefonos bejelentéseket.
Az IKV Zrt. minden évben (általában szeptember vagy október hónapban) lakógyűlést hív össze az épületben lakók részére, de Társaságunk élt már a rendkívüli lakógyűlés összehívásának lehetőségével is, ahol az IKV Zrt. és a rendőrség munkatársai együttesen álltak a lakók rendelkezésére a problémás helyzetek mielőbbi megoldása érdekében.
A fentieken túl a Szeged, Kereszttöltés u. 29. szám alatti épületben tapasztalható problémák megelőzése, illetve megszüntetése érdekében Társaságunk a Szegedi Rendőrfőkapitánysággal folyamatosan együttműködik tekintettel arra is, hogy az IKV Zrt. semmilyen hatósági jogkörrel nem rendelkezik. Ennek keretében az IKV Zrt. a rendőrség munkatársaival együtt a Szeged, Kereszttöltés u. 29. szám alatti épületben folyamatos ellenőrzéseket tartott és a jövőben is tart a jogszabályban előírt, Társaságunk által kötelezően elvégzendő rendszeres bérlemény ellenőrzéseken felül. Társaságunk az ingatlan rendjének biztosítása érdekében az ingatlanhasznosítás keretében elvárható intézkedéseket megteszi, az elmúlt évek során kialakult állapotot Társaságunk szisztematikusan, egymásra épülő intézkedések sorozatával próbálja megoldani, melynek egyik folyamatos eleme a bérlemények kiürítés iránti végrehajtási eljárás, kilakoltatás keretében történő visszavétele.
Az elmúlt fél év során Társaságunk az épületben 7 olyan lakást vett vissza, amelyek bérlőinek korábban felmondtuk bérleti szerződését. 3 lakásból bírósági végrehajtási eljárás keretében történt meg a kilakoltatás, míg 4 lakásból önként távoztak az ott élők.
További jelentős segítséget jelent célunk elérésében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának finanszírozásával 2024. májusában az épületen belül, a közös területeken felszerelt, kibővített kamerarendszer, valamint javaslatunk alapján ezen év során – melyet a Szegedi Rendőrkapitányság is kezdeményezett és támogatott - az épületen kívüli részt érintő közterületi kamerák elhelyezése.”
