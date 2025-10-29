„No go zóna” Szegeden? Felháborító állapotok uralkodnak a Kereszttöltés utcában

Ismét felrobbantotta a közösségi médiát, különösen a Facebookot az a bejegyzés, amely a Kereszttöltés utca 29. szám alatti társasházban uralkodó áldatlan állapotokat mutatta be. A lépcsőház és a környék állapota felháborodást keltett: a helyiek szerint elviselhetetlen a mocsok, a rendetlenség és a mindennapossá vált botrányos viselkedés. A Kereszttöltés utcai panelházban május végén körözött bűnözőket és kábítószer-kereskedőket fogtak el a rendőrök, a közelmúltban több rendőrségi akció is történt.

A szegedi Kereszttöltés utca 29. szám alatti társasházban naponta tapasztalható mocsok és rendetlenség miatt egyre nő a feszültség a lakók között. Fotó: SZEGEDEN láttam és hallottam Facebook-csoport

Kereszttöltés utca: tarthatatlan állapotok a panelházban

A témában Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője nyilatkozott, aki szerint a helyzet tarthatatlan és azonnali beavatkozást igényel.

„Nem lehet egyedül megoldani”

Német Ferenc elmondta, a Kereszttöltés utca 29. nem egyedi eset, több hasonló ingatlan is van Szegeden, ahol a Cserepes sori antiszegregációs program keretében kitelepített családokat helyeztek el. – A betelepített személyek egy része be tudott illeszkedni, de sajnos mások nem. A házban rendszeresen megfordulnak alkoholisták, drogfogyasztók, hajléktalanok, akik nem tartják be a közösségi együttélés szabályait – fogalmazott a képviselő. Szerinte a helyzet kezeléséhez összehangolt fellépésre van szükség.

Eszköz van, csak élni kell vele

– Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek van rendészete, az önkormányzatnak közterület-felügyelete, és ha kell, rendőri segítséget is kérhetnek. Ezeket csak közösen, célzott munkával lehet visszaszorítani. Egyedül senki sem tud rendet tenni – mondta.

Német hangsúlyozta, hogy az IKV-nak jogi eszközei megvannak, hiszen a bérleti szerződések lehetőséget adnak arra, hogy azok, akik megszegik a közösségi együttélés szabályait, elveszítsék a lakhatási jogukat. – Ha valaki folyamatosan problémát okoz, tönkreteszi a közösséget, azzal szemben az IKV-nak nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is fellépni. Ezeket a családokat ki kell lakoltatni, másképp nem lesz rend – mondta.