Tiszaszigeten összekötötte a kézimunka a határon inneni és túli magyarokat – galériával, videóval
Kézműves termékeket és gyönyörű kézimunkákat láthattak az érdeklődők a Vedres István Faluházban a Kreatív Műhely Egyesület szervezésében. A nívós, nemzetközi kiállítás Tiszaszigeten már a 13. volt a sorban. Ezúttal is érkeztek kiállítók a Vajdaságból, vármegyénk több településéről, valamint az ország számos részéről.
A Vedres István Faluház nagytermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők, a kézimunkák és a különböző kézműves termékek. A kiállítás Tiszaszigeten szombaton újra siker volt, ami főként a kezdetektől szervező, Lampert Józsefné Erzsike vezette, jelenleg 14 tagú Kreatív Műhely Egyesület érdeme. A huszonhárom kiállítóból tíz a Vajdaságból érkezett, négy szakkör képviselte a vendéglátó települést, de érkeztek a vármegyéből – például Szegedről, Apátfalváról, Deszkről és Forráskútról –, és az ország más pontjáról is, itt a fővárost idézhetjük– tudtuk meg Erzsikétől.
Kézimunkákból kiállítás Tiszaszigeten
– Öröm látni, hogy a helyi szakköreink mellett a Vajdaságból és az ország távolabbi pontjairól is érkeztek közösségek megtöltve faluházunk nagytermét. Ez a nap nemcsak a kézimunka, az alkotás ünnepe, hanem az összetartozásé is, megerősítve azt, hogy az anyaország és a határon túli magyar közösségek között élő a kapcsolatot, hiszen a magyar szív határok nélküli. A szervezők fáradhatatlanul dolgoztak azon, mint eddig mindig, hogy a XIII. Nemzetközi Kézimunka Kiállítást is tető alá hozzák – mondta köszöntőjében Ferenczi Ferenc polgármester.
Kézműves termék és gyönyörű kézimunkák TiszaszigetenFotók: Imre Péter
– A kézművesség, a kézimunka nemcsak mesterség, hanem életforma – mondta Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója történeti visszatekintésben, melyben a kézművességről, a céhekről, az iparosításról, majd a kézzel készített termékek reneszánszáról szólt. – A kézműves alkotás a nép nyelve, és a magyar ága nem csupán a múlt, hanem a jelen és a jövő inspirációja is – jelentette ki. A vajdasági magyarok nevében Paróczi Mária, a Vajdasági Kézimunka-kedvelők Szövetségének elnöke a kölcsönösségről szólva mondta, „taníts, tanítalak”, ami bővebben kifejtve azt jelent: te taníts engem, és én is tanítani foglak téged.
Táncház és zsíros kenyér
A fantasztikus kézimunkák és kézműves alkotások mellett – akadtak bőven kíváncsiak, érdeklődők – a közönség megtekinthette a helyi óvodások és általános iskolások színvonalas műsorát, és a Véseiné Szőllősi Réka szervezte moldovai táncházhoz is csatlakozhattak, amihez a zenét a Csergő Banda szolgáltatta. Az éhesekre, szomjasokra pedig zsíros kenyér, tea és ásványvíz várt.
