Tiszaszigeten összekötötte a kézimunka a határon inneni és túli magyarokat – galériával, videóval

A Vedres István Faluház nagytermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők, a kézimunkák és a különböző kézműves termékek. A kiállítás Tiszaszigeten szombaton újra siker volt, ami főként a kezdetektől szervező, Lampert Józsefné Erzsike vezette, jelenleg 14 tagú Kreatív Műhely Egyesület érdeme. A huszonhárom kiállítóból tíz a Vajdaságból érkezett, négy szakkör képviselte a vendéglátó települést, de érkeztek a vármegyéből – például Szegedről, Apátfalváról, Deszkről és Forráskútról –, és az ország más pontjáról is, itt a fővárost idézhetjük– tudtuk meg Erzsikétől.

Kiállítás Tiszaszigeten, sok szép kézimunkával. Fotó: Imre Péter

Kézimunkákból kiállítás Tiszaszigeten

– Öröm látni, hogy a helyi szakköreink mellett a Vajdaságból és az ország távolabbi pontjairól is érkeztek közösségek megtöltve faluházunk nagytermét. Ez a nap nemcsak a kézimunka, az alkotás ünnepe, hanem az összetartozásé is, megerősítve azt, hogy az anyaország és a határon túli magyar közösségek között élő a kapcsolatot, hiszen a magyar szív határok nélküli. A szervezők fáradhatatlanul dolgoztak azon, mint eddig mindig, hogy a XIII. Nemzetközi Kézimunka Kiállítást is tető alá hozzák – mondta köszöntőjében Ferenczi Ferenc polgármester.