Katasztrófavédelem
34 perce
Lángok csaptak fel Szeged belvárosában, egy autó gyulladt ki
Forró volt a hétfő délelőtt. Kigyulladt egy autó a belvárosban, amelyhez a szegedi tűzoltók vonultak ki.
Kigyulladt egy autó hétfő délelőtt Szeged belvárosában.
Egy benzines kocsi égett a Hétvezér utcában. Az esethez a szegedi tűzoltók érkeztek ki és oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt – tájékoztatott megkeresésünkre a Katasztrófavédelem.
Nem ez az első tűzeset hétfőn. Reggel hét órakor Sándorfalvára riasztották a tűzoltókat, ahol egy műhely gyulladt ki.
