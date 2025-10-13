Lángok csaptak fel Szeged belvárosában, egy autó gyulladt ki

Kigyulladt egy autó hétfő délelőtt Szeged belvárosában.

Kigyulladt egy autó Szegeden. Illusztráció: Donka Ferenc

Egy benzines kocsi égett a Hétvezér utcában. Az esethez a szegedi tűzoltók érkeztek ki és oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt – tájékoztatott megkeresésünkre a Katasztrófavédelem.

Nem ez az első tűzeset hétfőn. Reggel hét órakor Sándorfalvára riasztották a tűzoltókat, ahol egy műhely gyulladt ki.