Kim Kardashian átlépett egy határt – meddig süllyed a divatipar?

Amikor a divat túlmegy minden határon, ha nemi szerepeket sért vagy gúnyol, az már nem pusztán provokáció. Ami természetes, az szép és a szemnek kedves – de nem minden esetben helyénvaló ezt túlzó formában prezentálni.

Kim Kardashian szőrös tangabugyija kigúnyolta a női nemet

A társadalom ma már elfogadott normaként kezeli a természetes szépség kifejezését, ám vannak, akik ezt tudatosan vicc tárgyává tették. Így tett Kim Kardashian, a világhírű amerikai celeb is, aki piacra dobta a botrányos tangabugyiját. A fehérnemű sértő lehet azok számára, akik elfogadják a természetes testszőrzetet, és nem tartják kötelezőnek a teljes szőrtelenítést. A fehérnemű kigúnyolta ezt a szemléletet, nevetség tárgyává tette. Polgárpukkasztó és botrányos. Osztozom egy szegedi textilművész véleményén, mely szerint a ruhadarab nem az önkifejezésről vagy a női test ünnepléséről szól, hanem a botrány és a reflektorfény generálásáról. A divatban egyre jobban az abszurditás felé tartunk, praktikusságról vagy ízlésről már szó sincs, az ipar képviselői mindezeknek fittyet hánynak. Emlékszünk még Lady Gaga nyers húsból készült ruhájára vagy Madonna ikonikus kúpmelltartójára. Ezek az őrületek akkor távol maradtak a hétköznapi divattól, de ma már minden pillanatok kérdése. Látjuk, hogy lavinaszerűen hódít a Labubu-őrület. A divatiparba is begyűrűzött, vannak, akik magukra aggatják a figurákat, ettől érzik magukat stílusosnak. Még csak az kéne, hogy tömeggyártássá váljon a szőrős bugyi, mert akkor már tényleg nagy bajban leszünk.

Az abszurditás és a modern kor ruhadarabjai rávilágítanak arra, hogy a divat ma már nem csupán öltözködés, hanem kommunikációs eszköz, kulturális jelzés – és, sajnos, gyakran botrányforrás is. A kérdés már nemcsak az, hogy mi számít trendinek, hanem az is, milyen értékeket közvetítünk a társadalom felé. Amíg a kreativitás és a provokáció határai elmosódnak, addig a divat világában mindenki részesévé válhat egy vitatható, időnként abszurd kísérletnek.