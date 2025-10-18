A kínai autók soha nem látott ütemben hódítanak, közben új korszak jön az autóiparban

A kínai autóipar exportoffenzívája új szakaszába lépett – írja legfrissebb elemzésében Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, aki szerint lezárult a „mindent elsöprő dömping” időszaka, és most egy tudatosabb, konszolidáltabb fázis kezdődik a piacon.

A szakértő szerint a kínai autóipar új korszaka kezdődik tudatosabb exporttal, stabilabb márkákkal és európai terjeszkedéssel. Illusztráció: Shutterstock

Kínai autóipar: vége a dömpingnek

Az már biztos, hogy a BYD, az Omoda és a Jaecoo modellek keresettsége azt mutatja, hogy a hazai vásárlók nyitottak az új szereplők felé. A magyar használtautó-piac ma már nem vizsgálható a kínai márkák nélkül. A kínai autómárkák soha nem látott ütemben törnek előre a magyar használtautó-piacon.

A vásárlók nyitnak az új márkák felé

Várkonyi emlékeztet arra, hogy már évekkel ezelőtt sejthető volt, mire készülnek a kínai gyártók, de a legtöbben nem hitték el, milyen gyorsan terjeszkednek majd Európában. Az első hullámban rengeteg pénzzel, sok új márkával és modellel, kaotikus stratégiával támadták meg a piacot, áttörve az európai autóipar védvonalait. Ez a szakasz azonban fenntarthatatlannak bizonyult és most lezárult.

Konszolidáció és európai gyártás jön

A második fázisban kevesebb, de stabilabb szereplőre lehet számítani: a kínai állam szigorúbban vizsgálja az exportengedélyeket, és a vállalatoknak helyi, vagyis európai gyártással, kiforrott stratégiával és jobb minőséggel kell bizonyítaniuk. A kínai cégek mintegy 30 százalékos költségelőnyből indulnak, de Várkonyi szerint meg kell tanulniuk állami támogatás nélkül is önállóan talpon maradni.

Ez nem hódítás hanem átalakulás

A szakértő úgy látja, Kína célja nem a világpiac elárasztása, hanem néhány, globálisan is erős, versenyképes autógyártó konszolidálása. Eközben az európai márkák közül többen el fognak tűnni, mert csak azok maradnak életben, amelyek képesek drasztikus költségcsökkentésre és gyors innovációra. Arra is figyelmeztet, hogy ez nem hódítás, hanem egy hosszú, átalakulási folyamat.