Veszélyes kínai fokhagymát találtak, ne egyen belőle senki!

Magyarországon is kapható volt – ha valaki vásárolt, ne egye meg, mert ártalmas az egészségre! A termék kínai eredetű fokhagyma erjesztve, egy holland cég közreműködésével került Európáb, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hívja fel rá a figyelmet.

Szabó Imre

Egy uniós ellenőrzés során derült ki: nem engedélyezett növényvédő szer van abban a kínai eredetű fokhagyma felhasználásával készült termékben, amire a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) most közleményben hívta fel a figyelmet. A problémáról az uniós partnerszervezet értesítette a magyar hatóságot. 

kínai eredetű fokhagyma
A kínai eredetű fokhagyma felhasználásával készült termék. Fotó: azNKFH honlapja

Visszavonták, de aki korábban megvette, ne egyen belőle!

Mint a közleményben olvasható, Golden Lion márkájú, 100 grammos kiszerelésű fekete fermentált, azaz erjesztett egész fokhagymáról van szó. A termék Kínából származik, és holland forgalmazója az Asian Food Group B.V. A hatóság az árucikk fotóját is közzétette, és felvette a kapcsolatot az érintett magyarországi céggel, a Thaiturizmus Kft-vel. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A hatóság azt kéri, ha valaki korábban vásárolt belőle és még a birtokában van, ne fogyassza el.

A kínai eredetű fokhagyma Makón korábban nem volt népszerű

Makó hagymájáról híres vidék; eredeti vöröshagymát itt már kevesen termesztenek, a fokhagymatermesztés viszont éppen fellendülőben van. Éppen ezért érinti érzékenyen az itt élőket minden olyan hír, ami az import fokhagymával kapcsolatos. 2016-ban például megírtuk, egy makói székhelyű cég úgy forgalmazott import fokhagymát, hogy a címkéje alapján nem volt azonnal egyértelmű, hogy Kínában termesztették. Az egyik helyi nagyáruházban is lehetett kapni belőle. Sokan ezt sem fogadták itt szívesen, pedig még csak egészségre ártalmas sem volt.

