Defektek

Gumigyilkos növény retteghet: Kisteleken már tudják, mi a megoldás és mi kiderítettük mi az

A kerékpárosok életét idén is több hónapja keseríti meg a kemény tüskéket növesztő növény. A harc a királydinnye ellen folyamatos, és kilátástalannak tűnik. Kisteleken azzal próbálkoznak, hogy lombszívóval távolítják el a bicikliutakról a gumigyilkos tüskéket, olvasónk viszont azt javasolja, hogy az egész növényt kellene eltávolítani.

Imre Péter

Az utóbbi hónapokban is rengeteget írtunk a királydinnyéről, kemény tüskéjéről, ami sorozatos defekteket okozva elsősorban a kerékpárosok életét keseríti meg, de az állattartóknak sem kedvence. A harc a királydinnye ellen állandó.

királydinnye elleni harc
Harc a királydinnye ellen – az önjáró lombszívó és aprító jó megoldás lehet. Archív fotó: Szabó Imre

A királydinnye ellen

Kisteleken a porszívóhoz hasonló önjáró lombszívó és aprítógépet vetik be a királydinnye elleni harcban – tudtuk meg Vass Rózsa települési képviselőtől. Kisebb területen már kipróbálták az önkormányzat közterületi részlegén dolgozók, de csütörtökön már az éles akció következik a kegyeleti témapark környéki bicikliúton. Abban bíznak, hogy a tüskés magok eltávolításával nem kapnak majd sorozatos defekteket a kerékpárosok, hosszú távon pedig megakadályozzák a királydinnye további szaporodását, elterjedését.

Rengeteg defekt

Az érzékeny témában megkerestük egyik olvasónkat, Ilonát, aki a nyári hónapoktól idáig legalább húsz alkalommal kapott defektet, ami sok bosszúságot okozott neki. – A királydinnye a biciklisek esküdt ellensége, de annak kellene beletenyerelni, akinek a feladata lenne a probléma megszüntetése – kezdte beszélgetésünket, hangsúlyozva, neki nem munkába járásra kell a kétkerekű, a szórakozását, kikapcsolódását szolgálja. 

Az indulatán nem csodálkozhatunk, a defektek javíttatása – akadt olyan hét, hogy többször is a királydinnye csapdájába esett – már eddig is sok pénzébe és idejébe került, a kiadások összegéből akár kondibérletet is vásárolhatott volna. És sorolta: a sima ragasztás 2 ezer forint, sok „tüsketámadásnál” azonban már cserélni kell a belsőt, ez több mint 3 ezer forint, de előfordult már, hogy a külső is cserére szorult, így a kiadás összege közel 10 ezer forintot tett ki. Felhívták a figyelmét arra, hogy létezik defekttűrő, defektmentes külső gumi, azzal viszont nehezebben lehet tekerni, ami esetében jelentősen csökkentené a kerékpározás örömét, élményét.

Tövestől kitépni

Ilona megoldást is javasolt. Úgy vélekedik, a lombszívó nem biztos, hogy elég jó és hatékony, szerinte egyértelműen az lenne jó megoldás, ha gyökerestől húznák, tépnék ki és távolítanák el a töveket, melyek olykor 1,5-2 méteresre is megnőnek.

 

