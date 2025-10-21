1 órája
A kistelekiek újabb támadást indítanak a királydinnye ellen a hétvégén
A kistelekiek hadat üzentek a kemény tüskéket növesztő növénynek. A királydinnye ellen mentesítő akciót szerveznek szombatra, hogy a halottak napja és Mindenszentek előtt megtisztítsák a temető környékét a sok bosszúságot okozó növénytől.
A kerékpárosok életét idén is több hónapja keseríti meg a kemény tüskéket növesztő növény. A harc a királydinnye ellen folyamatos, és olykor kilátástalannak tűnik. Mint arról már beszámoltunk, Kisteleken azzal próbálkoznak, hogy a porszívóhoz hasonló önjáró lombszívó és aprítógéppel távolítsák el a bicikliutakról a gumigyilkos tüskéket. Abban bíznak, hogy a tüskés magok eltávolításával nem kapnak majd sorozatos defekteket a kerékpárosok, hosszú távon pedig megakadályozzák a királydinnye további szaporodását, elterjedését.
A királydinnye ellen
Ezzel párhuzamosan a hétvégén újabb támadást intéznek a kistelekiek a királydinnye ellen. Október 25-én, szombaton 9 órától a Tömörkény és a Damjanich utcánál lévő játszóteret, illetve a temetőt és környékét mentesítik a kellemetlenségeket okozó növénytől, azért – ahogy az eseményt hirdető plakáton áll –, hogy „a halottak napi megemlékezést ne árnyékolja be a lyukas gumik miatti bosszankodás”. Gyülekező a kegyeleti témapark parkolójában, kesztyűt, vödröt és zsákot biztosítanak a szervezők. A munka közben megpihenőket a Cseperedő Gyermek Egyesület frissítővel várja.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Az utolsó esernyőjavító: Szegeden még őrzik a régi mesterségek titkát
Egy est, ahol a zene és a szenvedély találkozik: jön az Éj Eleganciája Szegedre