október 21., kedd

Orsolya névnap

18°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

1 órája

A kistelekiek újabb támadást indítanak a királydinnye ellen a hétvégén

Címkék#tüskék#kistelek#mentesítés

A kistelekiek hadat üzentek a kemény tüskéket növesztő növénynek. A királydinnye ellen mentesítő akciót szerveznek szombatra, hogy a halottak napja és Mindenszentek előtt megtisztítsák a temető környékét a sok bosszúságot okozó növénytől.

Munkatársunktól

A kerékpárosok életét idén is több hónapja keseríti meg a kemény tüskéket növesztő növény. A harc a királydinnye ellen folyamatos, és olykor kilátástalannak tűnik. Mint arról már beszámoltunk, Kisteleken azzal próbálkoznak, hogy a porszívóhoz hasonló önjáró lombszívó és aprítógéppel távolítsák el a bicikliutakról a gumigyilkos tüskéket. Abban bíznak, hogy a tüskés magok eltávolításával nem kapnak majd sorozatos defekteket a kerékpárosok, hosszú távon pedig megakadályozzák a királydinnye további szaporodását, elterjedését.

Újabb támadás a királydinnye ellen Kisteleken. Fotó forrása: hobbikert.hu 

A királydinnye ellen

Ezzel párhuzamosan a hétvégén újabb támadást intéznek a kistelekiek a királydinnye ellen. Október 25-én, szombaton 9 órától a Tömörkény és a Damjanich utcánál lévő játszóteret, illetve a temetőt és környékét mentesítik a kellemetlenségeket okozó növénytől, azért – ahogy az eseményt hirdető plakáton áll –, hogy „a halottak napi megemlékezést ne árnyékolja be a lyukas gumik miatti bosszankodás”. Gyülekező a kegyeleti témapark parkolójában, kesztyűt, vödröt és zsákot biztosítanak a szervezők. A munka közben megpihenőket a Cseperedő Gyermek Egyesület frissítővel várja.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu