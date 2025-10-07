Mi lett a kis kőkereszttel? – szegediek vitáznak a Gyevi temető sorsáról

A kis kőkereszt már nincs a helyén az egykori Gyevi temetőben, nemrég tűnhetett el – erről a minap írtunk –, és egy olvasónk hívta fel rá a figyelmünket. Ez a kereszt a sírkert mellett húzódó járdáról is jól látható helyen állt. Akkor elmentünk a helyszínre, alaposan körbenéztünk, de nem találtunk csak egy kőrakást egykori helye közelében. Beszámolónkra egy másik hűséges olvasónk, Sándor reagált, több pontban több szempontra is rávilágítva.

Az egykori Gyevi temetőből eltűnt a kis kőkereszt, olvasónk parkosítaná az egész területet. Archív fotó: Imre Péter

Kis kőkereszt

Olvasónk azzal kezdte levelét, hogy egy temető szakrális terület, már maga a sír is amiben az ember nyugszik, vagyis annak a bolygatása kegyeleti problémákat vet fel. A kis kőkereszt is azt jelképezte, amíg a helyén volt – tesszük hozzá.

Szakrális hely marad

Azzal folytatta, azért, mert „valamivel több, mint 50 éve bezárták, a terület még nem vesztette el szakralitását, és még azzal sem, hogy 30 évvel a bezárás után teljesen felszámolták és a csontokat egy másik temetőben helyezték el”.

– Bár a csontok áthelyezése is megosztó, én személy szerint ezt elfogadhatónak tartom, mert minden temető előbb-utóbb át kell hogy alakuljon más funkciójú hellyé. Hiszen már azok is régen elhunytak, akik emlékezhetnének azokra, akiket itt temettek el, illetve a temető enyészetté válása is szomorú látvány. Viszont egy elhanyagolt, lassan „emléktelenné” váló temető sírhelyei is tiszteletet érdemelnek. Nem szabad feldúlni, letarolni, mert ott őseink és elődeink fekszenek, hiszen, ha visszamegyünk pár száz évet, a ma élő emberek – szinte mindenki – valamilyen módon rokonai a másiknak. Ez matematikailag is bizonyítható – írta e-mail-jében Sándor.

Tisztelet és tiszteletlenség

– Olyan helyre cölöpöket leverni, mélyalapot ásni, ahol a földben elporladt emberi testek atomjai vannak, tiszteletlenség, még 50-70 év távlatából is. Mintegy 200 évig temetkeztek oda, és ezt tiszteletben kell tartani – fejtette ki. Hozzátette: a halottak iránti tiszteletből nem dolgozna szívesen egykori sírkertre „felhúzott” épületekben, és pláne nem lakna ott, utalva a terület különböző hasznosítására keletkezett korábbi tervekre. Tulajdonképpen nyitott kapukat döngetve javasolja – hiszen az egykori Gyevi temető egyik felén ma játszótér és park van –, hogy fákkal, bokrokkal kellemes parkot kellene az egész területen kialakítani, megadva a feledésnek az időt.