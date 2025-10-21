október 21., kedd

Kiskedvencek hamvasztása – örökre velünk maradhatnak

Örökre velünk maradhatnak, nem kell elmenni sehova, hogy emlékezzünk rájuk. Ezt segítheti a kiskedvencek hamvasztása, és az urnát hazavihetjük. Amikor például a kutyusunk, macskánk meghal – maradjunk ennél a terminusnál –, mindig gondot okoz, mi legyen velük, hová temessük őket, találunk-e olyan megoldást, ami méltó ahhoz a szeretethez, amit éveken át kaptunk tőlük. Erre lehet megoldás a hamvasztás.

Imre Péter

Hódmezővásárhelyről hazafelé utazva a tramtrain-ból láttam meg a SZVSE-pálya homlokzatán elhelyezett hirdetést, amelyen a kiskedvencek hamvasztása kegyeleti urnával felirat, egy név és egy telefonszám szerepelt. Az országban a szegedi Balogh Csaba kezdte a kisállatok hamvasztását, ennek már 20 éve, azóta nem volt szabin. 

kiskedvencek hamvasztása
A kiskedvencek hamvasztása azt segítheti, hogy mindig velünk maradjanak és emlékezhessünk rájuk. Fotó: Balogh Csaba

Meghaltak

A családban így beszéltünk állatainkról, azt mondtuk meghaltak, soha nem hagyta el a szánkat az, hogy megdöglött, hiszen családtagok voltak. A pintyünket, Nyekket az egyik reggel égnek meredő lábbal találtuk, elhunyt. Pici teste lehetővé tette, hogy egy cserép földbe temessük el. Sírtunk. Még jobban, amikor a német tacskónk, Julie halt meg 16 évesen, apa kezei között, már nagyon beteg volt. Üllési barátunk udvarában lelt végső nyugalomra, a koporsóként szolgáló faládába takaróját, kedvenc játékait és csokikat tettünk. Eltemettük. Még most is ott van abban a földben.

Kiskedvencek hamvasztása

Nem mindenki tud így elbúcsúzni kedvencétől, nincs vagy nem, illetve nehezen talál olyan ismerőst, akinél eltemetheti hű társát. Balogh Csaba is ezzel szembesült: 2006-ban elhunyt édesanyja kutyusa, Zsömle és nehezen lelt neki végső nyughelyet. Ekkor gondolt a hamvasztásra.

– Húsz éve Skóciában csináltattam a hamvasztót, egy hasonló szerkezetekre, azokat sertés- és marhatelepeknek szállító cégnél. Többszöri egyeztetés után teherautó platójára szerelték fel az 1 tonnás és 3 méter magas monstrumot – kezdte történetét Csaba, akinek az Algyői úton van a telephelye. Amikor az országban úttörőként elkezdett ezzel foglalkozni, még házhoz mehetett, mert az akkori szabályozás szerint lakott épülettől 300 méterre elvégezhette a hamvasztást, a legújabb szerint azonban ehhez zárt, mindennel – például mosdóval – felszerelt telephely szükséges.

Méltó búcsú

– Sokan jönnek hozzám, és nemcsak Szegedről. Megadom a kisállatnak a kegyeletet, a végtisztességet, és a gazdinak a lehetőséget, hogy méltó módon elbúcsúzhasson tőle, hiszen sokan jobban kötődnek hozzájuk, több szeretett kaptak tőlük, mint embertársaiktól. Nálam két lehetőség közül választhatnak, az egyik: rám bíznak mindent és én fényképeken örökítem meg a legfontosabbakat; a másik: elhozzák a kedvencüket, betehetik a hamvasztóba, megnyomhatják a folyamatot elindító gombot és ott megnyújthatják az utolsó, a rá emlékező gyertyát – sorolta érezhetően kicsit megrendült hangon Balogh Csaba. Hozzáfűzte: az urnákat a hamvakkal hazaviszik, de az is előfordulhat – hallott már ilyenről –, hogy berakják a családi urnafalba.

Madárpókot is

Zárásként arról kérdeztem Balogh Csabát, eddig milyen állatokat hoztak telephelyére hamvasztani. Természetesen a kutya és a macska van „fölényben”, de érkezett gazda teknősbékával, pinttyel, hörcsöggel és tengerimalaccal is, a legkülönlegesebb kedvenc, amit hamvasztani hoztak hozzá, egy kígyó és egy madárpók volt. – Hozzájuk is lehet kötődni, őket is lehet szeretni – jegyezte meg, és még hozzátette: ez számára nem csupán egy szolgáltatás, ez tölti ki az életét.
 

Szegedi hírek

