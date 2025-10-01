2025.10.01. 20:05
Megható ünnepség: virágcsokorral és dallal köszöntötték a dorozsmai időseket
Meghitt, mégis vidám hangulat lengte be a dorozsmai sportcsarnokot, ahol a helyi közösség a szépkorúakat köszöntötte. A rendezvényen a beszédek és műsorok után közös éneklés következett, majd egy finom vacsorával zárták az estét Kiskundorozsmán.
A Művelődési Ház szervezésében tartott ünnepségen Mihálffy Béla országgyűlési képviselő és Ruzsa Roland önkormányzati képviselő is szólt a közönséghez Kiskundorozsmán.
Ruzsa Roland: „A szeretet soha el nem fogy”
Ruzsa Roland köszöntőjében kiemelte: soha nem fordítottak hátat az időseknek, hiszen a közösség mindig számíthatott rá és Mihálffy Bélára is. Hozzátette, a következő fél év komoly feladatok elé állítja mindannyiukat, ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák munkájuk folytatását, mert csak így őrizhetők meg a közösen elért eredmények. Zárásként a Szentírás szavaival élt – „A szeretet soha el nem fogy” –, majd jó egészséget és sok boldogságot kívánt mindenkinek.
Kiskundorozsma fejlődése továbbra is kiemelt cél
A mikrofont ezután Mihálffy Béla vette át, aki elismerően szólt utódjáról, Ruzsa Rolandról. Hangsúlyozta, hogy Kiskundorozsma közössége számára nemcsak önkormányzati, hanem parlamenti képviselőként is szívügye maradt. Visszatekintve az elmúlt időszakra kiemelte: a közös élmények mellett több infrastrukturális fejlesztés is megvalósult, amelyek biztos alapot adnak a település jövőjéhez.
Vers és dal ajándékba
A beszédek után a szórakozásé volt a főszerep: Őrhalmi Sándor verssel, Kónya Krisztina, a Szegedi Nemzeti Színház művésze pedig zenés műsorral varázsolta el a közönséget. A dalokhoz sokan csatlakoztak, az est igazi közös élménnyé vált.
Virágcsokrokkal mondtak köszönetet a képviselők
Az ünnepség zárásaként a képviselők virágcsokorral fejezték ki hálájukat Molnárné Hinek Erikának és Ficsorné Máriának, a két klub vezetőjének áldozatos munkájáért, és egy-egy csokorral köszöntötték a fellépő művésznőt is.
Az utolsó pillanatban menekült meg a szegedi utazási iroda csoportja a hurrikán elől
Háromszáz fős kórus zengte a népdalokat Szeged szívében – galériával, videóval
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!