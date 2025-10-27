4 órája
Ittas férfi zavarta meg az esti misét Kiskundorozsmán, a polgárőrök is megjelentek
Incidens zavarta meg a vasárnapi esti misét. A kiskundorozsmai templomban egy ittas férfi okozott felfordulást.
Egy ittas személy zavarta meg a kiskundorozsmai templomban tartott esti misét október 26-án, vasárnap.
Az erősen alkoholos befolyásoltság alatt lévő személy padborogatásokkal zavarta az istentisztelet menetét. A férfi tettei miatt kihívták a Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesületet.
Az egység tagjai kikísérték a férfit a templomból, majd átadták a kiérkező rendőröknek, akik továbbszállították a Szeged Rendőrkapitányságra – tették közzé az önkéntes tűzoltó egység Facebook-oldalán.
A vasárnapi mise ezután zavartalanul folyt tovább. A Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesület pedig megerősítette a posztjukban, hogy a misék és a hívek nyugalmát rendszeresen biztosítani fogják.
