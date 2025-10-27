október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Incidens

50 perce

Ittas férfi zavarta meg az esti misét Kiskundorozsmán, a polgárőrök is megjelentek

Címkék#kiskundorozsmai templom#mise#polgárőr

Incidens zavarta meg a vasárnapi esti misét. A kiskundorozsmai templomban egy ittas férfi okozott felfordulást.

Delmagyar.hu

Egy ittas személy zavarta meg a kiskundorozsmai templomban tartott esti misét október 26-án, vasárnap. 

a kiskundorozsmai templom belseje padokkal és oltárral
Ittas férfi zavarta meg a misét a kiskundorozsmai templomban. Fotó: Kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Templom Facebook-oldala

Az  erősen alkoholos befolyásoltság alatt lévő személy padborogatásokkal zavarta az istentisztelet menetét. A férfi tettei miatt kihívták a Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesületet.

Az egység tagjai kikísérték a férfit a templomból, majd átadták a kiérkező rendőröknek, akik  továbbszállították a Szeged Rendőrkapitányságra – tették közzé az önkéntes tűzoltó egység Facebook-oldalán.

A vasárnapi mise ezután zavartalanul folyt tovább. A Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó egyesület pedig megerősítette a posztjukban, hogy a misék és a hívek nyugalmát rendszeresen biztosítani fogják.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu