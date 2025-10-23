október 23., csütörtök

Október 23.

1 órája

„A dorozsmai ember mindig hitt abban, hogy csak együtt lehet boldogulni” – a szabadságharc hőseire emlékeztek

1956. október 23-a országszerte fontos ünnep. A kiskundorozsmai ünnepi műsor során a szabadságharcról emlékeztek meg. Ruzsa Roland beszédében a béke, az emberi méltóság és az összefogás fontosságát hangsúlyozta.

Delmagyar.hu

Október 23-án, csütörtökön a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartották meg Kiskundorozsmán az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezett ünnepséget, amin a lakók, az intézmények képviselői és a civil szervezetek tagjai közösen emlékeztek meg. A kiskundorozsmai ünnepi műsort Ruzsa Roland önkormányzati képviselő beszéde nyitotta meg, majd a Jerney János Általános Iskola diákjai adtak műsort.

Kiskundorozsmai ünnepi műsor október 23-a alkalmából
A kiskundorozsmai ünnepi műsor koszorúzással zárult. Fotó: Ruzsa Roland közösségi oldala

A kiskundorozsmai ünnepi műsor

– 1956-ban nem a háború, hanem a szabadság iránti vágy vezette az embereket. Nem más népek ellen küzdöttek, nem másokért, hanem önmagukért – gyermekeik jövőjéért, az igazságért, a nemzet becsületéért. Ezért is fontos ma kimondani: a béke a legnagyobb érték, és mi, magyarok, mindent megteszünk azért, hogy hazánk kimaradjon a háborúkból – hangsúlyozta a beszédében Ruzsa Roland.

A képviselő emlékeztetett arra is, hogy Kiskundorozsma története mindig a kitartásról és a közösség erejéről szólt:

Őseink itt, a Homokhátság peremén dolgoztak, építettek, újrakezdtek – sokszor a semmiből. A dorozsmai ember mindig hitt abban, hogy csak együtt, egymásra figyelve lehet boldogulni

 – fogalmazott az önkormányzati képviselő. A megemlékezést követően még hozzátette, hogy az  1956-os események jelentősége soha nem volt még annyira fontos mint napjainkban.  A magyarok érdeke, hogy megőrizzük a békét, és hogy kimaradjunk a háborúkból, amelyek a szomszédos országokban dúlnak. 

A rendezvény végén a résztvevők közösen helyezték el a koszorúkat a Hősök Ligetében, az emlékműnél, méltóságteljes csendben emlékezve a forradalom hőseire.

