Több mint ezren kaptak Kiválósági-díjat az ÁGOTA Közösségtől – galériával

Immár ötödik éve motiválja a Kiválósági-díjjal jó tanulmányi eredmények elérésére a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a gondoskodásában élő fiatalokat. Idén minden eddiginél több, 1120, vér szerinti családját nélkülözni kénytelen fiatal pályázott sikeresen a lehetőségre. Az átadóünnepségek sorozata a hagyományok szerint ebben az évben is Szegeden kezdődött. Szombaton a Csongor téri közösségi központban köszöntötték a kiemelkedő szorgalmú diákokat.

Idén is átadták az ÁGOTA Kiválósági-díjat a legjobban tanuló fiataloknak. Fotó: Karnok Csaba

Az ÁGOTA a legszorgalmasabb fiatalokat díjazta

A nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élő fiatalok sajátos élethelyzetükből kifolyólag az élet számos területén hátrányból indulnak, ezért számukra a tanulás különösen fontos, hiszen lehetőséget teremt egy szebb jövő megépítésére. Az ÁGOTA Közösség célja, hogy fiataljaik felismerjék és éljenek ezzel a lehetőséggel, ezért a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismerésére öt évvel ezelőtt útjára indították a Kiválósági-díjat. Az elismerésre azok a nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élő, alsó és felső tagozatos általános és középiskolás, valamint 13., 14. osztályba járó, első szakmájukat tanuló gyermekek pályázhattak, akik legalább 4-es tanulmányi átlagot értek el a 2024-2025-ös tanévben. A szegedi rendezvényen a kitűnő bizonyítványt szerzett tanulókat, nevelőszüleiket és azokat a gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozó szakembereket köszöntötték, akik hozzájárultak a fiatalok szép tanulmányi eredményeinek eléréséhez.