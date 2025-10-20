október 20., hétfő

Elismerés

1 órája

Több mint ezren kaptak Kiválósági-díjat az ÁGOTA Közösségtől – galériával

Tehetséges tanulók díj

Ötödik éve ismeri el a legkiválóbb tanulmányi eredményeket az ÁGOTA. A Kiválósági-díjat idén több mint 1100 fiatal kaphatta meg.



Immár ötödik éve motiválja a Kiválósági-díjjal jó tanulmányi eredmények elérésére a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a gondoskodásában élő fiatalokat. Idén minden eddiginél több, 1120, vér szerinti családját nélkülözni kénytelen fiatal pályázott sikeresen a lehetőségre. Az átadóünnepségek sorozata a hagyományok szerint ebben az évben is Szegeden kezdődött. Szombaton a Csongor téri közösségi központban köszöntötték a kiemelkedő szorgalmú diákokat. 

Átadták az ÁGOTA Kiválósági-díjakat
 Idén is átadták az ÁGOTA Kiválósági-díjat a legjobban tanuló fiataloknak. Fotó: Karnok Csaba

Az ÁGOTA a legszorgalmasabb fiatalokat díjazta

A nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élő fiatalok sajátos élethelyzetükből kifolyólag az élet számos területén hátrányból indulnak, ezért számukra a tanulás különösen fontos, hiszen lehetőséget teremt egy szebb jövő megépítésére. Az ÁGOTA Közösség célja, hogy fiataljaik felismerjék és éljenek ezzel a lehetőséggel, ezért a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismerésére öt évvel ezelőtt útjára indították a Kiválósági-díjat. Az elismerésre azok a nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élő, alsó és felső tagozatos általános és középiskolás, valamint 13., 14. osztályba járó, első szakmájukat tanuló gyermekek pályázhattak, akik legalább 4-es tanulmányi átlagot értek el a 2024-2025-ös tanévben. A szegedi rendezvényen a kitűnő bizonyítványt szerzett tanulókat, nevelőszüleiket és azokat a gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozó szakembereket köszöntötték, akik hozzájárultak a fiatalok szép tanulmányi eredményeinek eléréséhez. 



Fotók: Karnok Csaba

Rekordszámú fiatal kapott elismerést az ÁGOTA Közösségtől

Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője a diákokhoz fordulva elmondta, nagy öröm azt látni, hogy az ÁGOTÁ-s fiatalok közel egy negyede jó tanuló, hiszen az idei évben rekordszámú fiatal pályázott sikeresen a Kiválósági-díjra, közülük 70-en pedig kitűnőek. 

– Azt kívánom, hogy sikereitekkel a jövőben is mutassatok példát sorstársaitoknak abban, hogy mindig érdemes küzdeni az álmokért – mondta.

Az ország minden részéről érkeztek kitűnő tanulók az ünnepségre, ahol rendkívüli zsebpénzben és kiválósági ajándékcsomagban részesültek. 

 



 

