Ma rendezik a Klebelsberg emlékverseny döntőjét – galériával

Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából az országgyűlés a 2025-ös évet Klebelsberg Kuno-emlékévvé nyilvánította. Az emlékév részeként, hagyományteremtő céllal, a magyar és határon túli, magyar nyelvű általános és középiskolás tanulók számára hirdettek kétfordulós Kárpát-medencei Emlékversenyt. Az eseményt a Klebelsberg Központ, a Szegedi Tankerületi Központ, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Gál Ferenc Egyetem és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark közösen rendezi.

Megnyitották a Klebelsberg emlékversenyt. Fotó: Gémes Sándor

300 iskola diákjaiból kerültek be a döntőbe a legjobbak

Az Emlékverseny célja, hogy a tanulók önálló ismeretszerzés, kutatás segítségével megismerjék Klebelsberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter életét, munkásságának történelmi jelentőségét, oktatási és kulturális örökségét, különös figyelmet fordítva arra, hogyan alakította át a magyar közoktatást és kultúrát. Az első fordulóra 300 iskolából érkeztek nevezések. Itt egyebek mellett egy kisfilmet kellett forgatniuk egy korabeli testnevelés óráról, drámapedagógiával és forráskutatással is kellett foglalkozniuk, levelet írtak Klebelsberg nevében Bethlen István miniszterelnöknek a népoktatás bővítéséről, előkészítettek egy tantervreformot, kongresszusi felszólalást írtak a sportuszodák finanszírozásának szükségességéről, de interaktív digitális idővonalat és művészeti alkotást is készítettek.

Az eredmények alapján választották ki azt a 10-10 négy fős csapatot általános és középiskolás korosztályban, melyek a döntőt vívják Ópusztaszeren pénteken. Számukra csütörtök este megnyitó ünnepséget tartottak a Szegedi Dómban. A több mint kétórás ceremónián a köszöntő beszédek mellett néptánc, tűzzsonglőr bemutató, kórusének, orgonajáték, minikoncert és vers is színesítette a programot.

Klebelsberg értékeivel nem lehet nem azonosulni

A diákokat és felkészítőiket elsőként Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte. Emlékeztetett: Klebelsberg Kunó életét és jellemét a haza szolgálatába állította. - Olyan ember volt, akinek értékeivel nem lehet nem azonosulni. Sőt, kötelességünk ezeket az értékeket tovább erősíteni - mondta.