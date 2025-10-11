Három szegedi iskola is dobogóra került a Klebelsberg emlékversenyen – galériával

Véget ért a Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából szervezett Kárpát-medencei Emlékverseny, melynek döntőjét pénteken Ópusztaszeren, az emlékparkban tartották. A díjátadó gálát – ahogyan a megnyitót is – a Dóm fogadalmi templomban rendezték meg. Szombat délelőtt itt gyűlt össze ismét a 10 középiskolás és 10 általános iskolás csapat, illetve felkészítő tanáraik, hogy megtudják, ki bizonyult a legjobbnak ezen a rendhagyó, interaktív versenyen, ahol nemcsak a lexikális tudás, hanem a csapatmunka és a kreativitás is számított. Többek között videót kellett forgatniuk a csapatoknak, illetve korhű táncokat és énekeket is kellett bemutatniuk – természetesen mindezt Klebelsberg munkásságára és korára építve.

A Klebelsberg emlékversenyen mindkét kategóriában szegedi győzelem született. Fotó: Karnok Csaba

Összefogott a tankerület és az egyházmegye

Az ünnepséget a Pavane Táncegyüttes zászlóforgatói nyitották meg. Ezt követően Plesovszkiné Ujfaluczki Judit szegedi tankerületi igazgató köszöntöte a résztvevőket. Kiemelte, a verseny célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket Klebelsberg nyomán igyekszünk megőrizni.

– Ez a verseny bebizonyította, hogy az új generáció is méltó szóvivője ezeknek, így nincs helye aggodalomnak azzal kapcsolatosan, hogy képesek lesznek-e nemzeti értékinket képviselni és továbbvinni – fogalmazott. Hangsúlyozta: a versenyt az állami fenntartó és az egyházmegye közösen hozta létre, mely gyönyörű összefogás volt. Azt pedig megtiszteltetésnek nevezte, hogy határon túli iskolák képviselői is eljöttek erre a megmérettetésre.