Három szegedi iskola is dobogóra került a Klebelsberg emlékversenyen – galériával
Általános és középiskolás kategóriában is szegedi győzelem született a Szegeden és Ópusztaszeren megrendezett Kárpát-medencei tanulmányi versenyen. A Klebelsberg emlékverseny döntőjének értékes nyereményeiből összesen 5 szegedi iskola diákjai részesültek.
Véget ért a Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából szervezett Kárpát-medencei Emlékverseny, melynek döntőjét pénteken Ópusztaszeren, az emlékparkban tartották. A díjátadó gálát – ahogyan a megnyitót is – a Dóm fogadalmi templomban rendezték meg. Szombat délelőtt itt gyűlt össze ismét a 10 középiskolás és 10 általános iskolás csapat, illetve felkészítő tanáraik, hogy megtudják, ki bizonyult a legjobbnak ezen a rendhagyó, interaktív versenyen, ahol nemcsak a lexikális tudás, hanem a csapatmunka és a kreativitás is számított. Többek között videót kellett forgatniuk a csapatoknak, illetve korhű táncokat és énekeket is kellett bemutatniuk – természetesen mindezt Klebelsberg munkásságára és korára építve.
Összefogott a tankerület és az egyházmegye
Az ünnepséget a Pavane Táncegyüttes zászlóforgatói nyitották meg. Ezt követően Plesovszkiné Ujfaluczki Judit szegedi tankerületi igazgató köszöntöte a résztvevőket. Kiemelte, a verseny célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket Klebelsberg nyomán igyekszünk megőrizni.
– Ez a verseny bebizonyította, hogy az új generáció is méltó szóvivője ezeknek, így nincs helye aggodalomnak azzal kapcsolatosan, hogy képesek lesznek-e nemzeti értékinket képviselni és továbbvinni – fogalmazott. Hangsúlyozta: a versenyt az állami fenntartó és az egyházmegye közösen hozta létre, mely gyönyörű összefogás volt. Azt pedig megtiszteltetésnek nevezte, hogy határon túli iskolák képviselői is eljöttek erre a megmérettetésre.
Kettős szegedi győzelem a Klebelsberg emlékversenyen
Általános iskolás kategóriában a versenyen 3. helyezést ért el az Arany János Általános Iskola Szellemtudósok csapata – ők egy-egy JBL fejhallgatót és egy-egy okoskarkötőt kaptak. Az első helyezett szintén szegedi csapat lett: a Gedói Általános Iskola Kuno Kalandorok csapatának tagjai egy zánkai táborozást és egy-egy JBL fejhallgatót kaptak. Középiskolás kategóriában kettős szegedi győzelem született: az első és a második helyezett is a Deák Ferenc Gimnázium lett. A győztesek római utazást, az ezüstérmesek IPad-et kaptak. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata az 5. helyen zárt, de megkapták a Nemzeti Örökség Intézetének különdíját is, egy budapesti kirándulást.
