Legendás futballista

3 órája

Koszorúval tisztelgett Kocsis Lajos emléke előtt Ruzsa Roland

Címkék#koszorúzás#Ruzsa Roland#Kocsis Lajos

Legendás labdarúgó sírjánál helyezett el koszorút szerdán Ruzsa Roland önkormányzati képviselő. Kocsis Lajos neve máig legendás a magyar labdarúgásban, pályafutása a Móravárosi Kinizsiből indult. Az olimpiai bajnok emléke előtt tisztelettel hajtott fejet a fiatal önkormányzati képviselő.

Delmagyar.hu

Az Alsóvárosi temetőben helyezett el koszorút a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakjának, Kocsis Lajosnak a sírjánál Ruzsa Roland önkormányzati képviselő a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület nevében.

Ruzsa Roland koszorúval a kezében Kocsis Lajos sírja előtt a temetőben
Ruzsa Roland Kocsis Lajos sírjánál helyezett el koszorút az alsóvárosi temetőben. Fotó: Ruzsa Roland Facebook

Kocsis Lajos emléke

A szegedi születésű „Csikó” nemcsak Kispesten, hanem egész Magyarországon fogalommá vált. Pályafutását a Móravárosi Kinizsiben kezdte, majd a Budapesti Honvédban vált igazi közönségkedvenccé. 1968-as mexikói olimpián aranyérmet, 1972-ben Münchenben ezüstöt szerzett a magyar válogatottal.
– Bár személyesen már nem láthattam őt játszani, édesapám gyakran mesélt róla, és mindig a legnagyobb tisztelettel beszélt a magyar futball zsenijéről – fogalmazott Ruzsa Roland. 

