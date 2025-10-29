3 órája
Koszorúval tisztelgett Kocsis Lajos emléke előtt Ruzsa Roland
Legendás labdarúgó sírjánál helyezett el koszorút szerdán Ruzsa Roland önkormányzati képviselő. Kocsis Lajos neve máig legendás a magyar labdarúgásban, pályafutása a Móravárosi Kinizsiből indult. Az olimpiai bajnok emléke előtt tisztelettel hajtott fejet a fiatal önkormányzati képviselő.
Az Alsóvárosi temetőben helyezett el koszorút a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakjának, Kocsis Lajosnak a sírjánál Ruzsa Roland önkormányzati képviselő a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület nevében.
Kocsis Lajos emléke
A szegedi születésű „Csikó” nemcsak Kispesten, hanem egész Magyarországon fogalommá vált. Pályafutását a Móravárosi Kinizsiben kezdte, majd a Budapesti Honvédban vált igazi közönségkedvenccé. 1968-as mexikói olimpián aranyérmet, 1972-ben Münchenben ezüstöt szerzett a magyar válogatottal.
– Bár személyesen már nem láthattam őt játszani, édesapám gyakran mesélt róla, és mindig a legnagyobb tisztelettel beszélt a magyar futball zsenijéről – fogalmazott Ruzsa Roland.
