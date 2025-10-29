Koszorúval tisztelgett Kocsis Lajos emléke előtt Ruzsa Roland

Az Alsóvárosi temetőben helyezett el koszorút a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakjának, Kocsis Lajosnak a sírjánál Ruzsa Roland önkormányzati képviselő a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület nevében.

Ruzsa Roland Kocsis Lajos sírjánál helyezett el koszorút az alsóvárosi temetőben. Fotó: Ruzsa Roland Facebook

Kocsis Lajos emléke

A szegedi születésű „Csikó” nemcsak Kispesten, hanem egész Magyarországon fogalommá vált. Pályafutását a Móravárosi Kinizsiben kezdte, majd a Budapesti Honvédban vált igazi közönségkedvenccé. 1968-as mexikói olimpián aranyérmet, 1972-ben Münchenben ezüstöt szerzett a magyar válogatottal.

– Bár személyesen már nem láthattam őt játszani, édesapám gyakran mesélt róla, és mindig a legnagyobb tisztelettel beszélt a magyar futball zsenijéről – fogalmazott Ruzsa Roland.