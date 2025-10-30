október 30., csütörtök

Alfonz névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vendéglátás

3 órája

Egymás után tűnnek el a kocsmák Kisteleken, már csak emlék a Picoló

Címkék#szórakozás#kistelek#kedvelt#bezár#kocsma

Pár éven belül jelentősen csökkent a kisteleki vendéglátóhelyek száma. Három kocsma, söröző zárt be a járási székhelyen, így az inni, kikapcsolódni vágyók egyre kevesebb hely közül választhatnak.

Imre Péter

A királydinnye mentesítés helyszíne felé tartva Kisteleken, észrevettem, hogy a kegyeleti témapark közelében lévő vendéglátóhely, a Picoló Söröző & Kávézó zárva van. Eszembe jutott, hogy a közelmúltban is ezt tapasztaltam, fényes nappal csukott ajtókkal „várta” a betérőket. Ezzel együtt már három kocsma zárt be a kisvárosban.

Újabb kocsmabezárás történt Kisteleken.
Az elmúlt években három vendéglátóhely, köztük a Picoló Söröző & Kávézó is bezárt. A kocsmabezárás Kisteleken egy korszak végét jelzi. Fotó: Imre Péter

Kocsmabezárás Kisteleken: sorra húzzák le a rolót a kedvelt helyek

A Picolóban kétszer voltam, egyszer üdítőt, egyszer sört ittam, és meglepett, hogy zárva találtam, mert ottjártamkor mindig több vendég volt a helyiségben, fogyasztottak, beszélgettek, jól érezték magukat. Próbáltam nyomozni a legalább 20 esztendeje működő söröző és kávézó bezárásának okáról. Annyit sikerült megtudni, hogy abban jelentős szerepet játszhatott, hogy a kiülős részt, a teraszt nem engedték a főutca felől kialakítani, csak a Bezdán utcai fronton. Helyi informátorunk szerint, másfél-két éve döntött úgy az üzemeltető-tulajdonos, becsukja a helyet.

Pacal, lengőteke és hajnali nyitás – így emlékeznek az Otthon vendéglőre

Az Otthon vendéglőként ismert hely az Árpáddal párhuzamos Hantház utcában működött. Minden héten főztek pacalt, amit imádtak az emberek, sokan csakis azért jártak oda. – Kellemes kikapcsolódást nyújtva még lengőteke is volt ott, sajnos négy-öt éve végleg bezárt. Nagyon szerették a helyiek, és az is szimpatikus volt számukra, hogy emlékeim szerint már hajnali 5 órakor nyitott – tudtuk meg anonimitást kérő kisteleki forrásunktól, még hozzátette: Makra József és felesége üzemeltette.

Az Árok kocsma is lehúzta a rolót

A legfrissebb, idén nyári történet Kisteleken az Árok kocsmáé, amit a már elhunyt Árok Sándor vitt, és a Diófa utcai házához építve alakította ki a nyugdíjas éveiben nyitott helyet – elevenítette fel informátorunk, majd azzal folytatta: – Halála után a fia még bérbe adta a helyiséget, üzemelt is, de később új tulajdonosa lett a teljes ingatlannak, aki viszont nem akart kocsmát az otthona közelében. Tulajdonképpen ő zárta be, szüntette meg pár hónapja, nyáron az Árok kocsmát – sorolta. 

Itt ér véget – jelenleg – a bezárt kisteleki kocsmák históriája, nem sokkal több maradt, ami még működik. Egy év múlva megnézzük, szaporodott-e a „zárva lista”, vagy esetleg nyílt új hely, ahova a kistelekiek eljárhatnak koccintani, bút felejteni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu