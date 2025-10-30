Egymás után tűnnek el a kocsmák Kisteleken, már csak emlék a Picoló

A királydinnye mentesítés helyszíne felé tartva Kisteleken, észrevettem, hogy a kegyeleti témapark közelében lévő vendéglátóhely, a Picoló Söröző & Kávézó zárva van. Eszembe jutott, hogy a közelmúltban is ezt tapasztaltam, fényes nappal csukott ajtókkal „várta” a betérőket. Ezzel együtt már három kocsma zárt be a kisvárosban.

Az elmúlt években három vendéglátóhely, köztük a Picoló Söröző & Kávézó is bezárt. A kocsmabezárás Kisteleken egy korszak végét jelzi. Fotó: Imre Péter

Kocsmabezárás Kisteleken: sorra húzzák le a rolót a kedvelt helyek

A Picolóban kétszer voltam, egyszer üdítőt, egyszer sört ittam, és meglepett, hogy zárva találtam, mert ottjártamkor mindig több vendég volt a helyiségben, fogyasztottak, beszélgettek, jól érezték magukat. Próbáltam nyomozni a legalább 20 esztendeje működő söröző és kávézó bezárásának okáról. Annyit sikerült megtudni, hogy abban jelentős szerepet játszhatott, hogy a kiülős részt, a teraszt nem engedték a főutca felől kialakítani, csak a Bezdán utcai fronton. Helyi informátorunk szerint, másfél-két éve döntött úgy az üzemeltető-tulajdonos, becsukja a helyet.

Pacal, lengőteke és hajnali nyitás – így emlékeznek az Otthon vendéglőre

Az Otthon vendéglőként ismert hely az Árpáddal párhuzamos Hantház utcában működött. Minden héten főztek pacalt, amit imádtak az emberek, sokan csakis azért jártak oda. – Kellemes kikapcsolódást nyújtva még lengőteke is volt ott, sajnos négy-öt éve végleg bezárt. Nagyon szerették a helyiek, és az is szimpatikus volt számukra, hogy emlékeim szerint már hajnali 5 órakor nyitott – tudtuk meg anonimitást kérő kisteleki forrásunktól, még hozzátette: Makra József és felesége üzemeltette.

Az Árok kocsma is lehúzta a rolót

A legfrissebb, idén nyári történet Kisteleken az Árok kocsmáé, amit a már elhunyt Árok Sándor vitt, és a Diófa utcai házához építve alakította ki a nyugdíjas éveiben nyitott helyet – elevenítette fel informátorunk, majd azzal folytatta: – Halála után a fia még bérbe adta a helyiséget, üzemelt is, de később új tulajdonosa lett a teljes ingatlannak, aki viszont nem akart kocsmát az otthona közelében. Tulajdonképpen ő zárta be, szüntette meg pár hónapja, nyáron az Árok kocsmát – sorolta.