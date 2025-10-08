Komoly kihívás előtt állnak a hazai vállalkozások

A generációváltás nem csupán szervezeti, hanem emberi és érzelmi kihívás is, amelynek kezelése komoly hatással lehet a cég jövőjére.

Éppen ezért a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara ingyenes, szakmai előadással segítette a vállalkozásokat a folyamat sikeres lebonyolításában a Vállalkozásfejlesztési Projekt részeként. A trénerrel, Princz Andreával beszélgettünk a téma kapcsán.