Komoly kihívás előtt állnak a hazai vállalkozások
A generációváltás nem csupán szervezeti, hanem emberi és érzelmi kihívás is, amelynek kezelése komoly hatással lehet a cég jövőjére.
Éppen ezért a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara ingyenes, szakmai előadással segítette a vállalkozásokat a folyamat sikeres lebonyolításában a Vállalkozásfejlesztési Projekt részeként. A trénerrel, Princz Andreával beszélgettünk a téma kapcsán.
