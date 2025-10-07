7 órája
Három éve dolgoznak csendben azért, hogy Szeged zöldebb és tisztább legyen, de most végre eljött az ő pillanatuk
Közösségi komposztálók építése, faültetések lebonyolítása és oktatási tevékenység. Október 10-én immáron harmadik születésnapját ünnepli a Komposztfutár csapata. Ennek apropóján dolgozták ki az I. Tarjáni Hulladékmentes nap koncepcióját.
A Komposztfutár csapata nagyszabású várástérré alakítja át a Megálló Közösségi Ház udvarát, ahol garantáltan mindenki talál maga számára valami útravalót a fenntarthatóság és az újrahasznosítás jegyében. Ez idő alatt vásári mulatsággal, célba dobással és kavicsfestéssel tudnak kikapcsolódni a jelen lévők. Minden, amit az I. Tarjáni Hulladékmentes napról tudni kell.
A hulladékmentes nap keretei között a Komposztfutár csapata környezetbarát programokat kínál
A Komposztfutár Szeged három éve, 2022. október 10-én, a komposztálás világnapján indult el két önkéntessel, azóta pedig hatalmas utat jártak be: komposztálókat építenek városszerte, közösségi kertekben segédkeznek és oktatási projekteket bonyolítanak le. A város zöld civil életében az egyik legmeghatározóbb közösségé váltak.
A három éves töretlen munka megünnepléseként október 10-én, 10 és 16 óra között több olyan programon is részt vehetünk, amelyek a zöld szemléletmódot öregbítik. Ennek értelmében ruha- és szobanövénycserére, garázsvásárra, könyvforgatagra és humuszosztásra is sor kerül.
A vásártér végével sincs vége a programokkal teli napnak
16:00 – Rapid Komposztmester-képzés
Ha esetleg vonz a komposztálás, és egyedül vagy akár egy közösség részeként vágnál bele, akkor egy gyorstalpaló keretei között elsajátíthatod a legfontosabb tudnivalókat. Herczeg Richárd, a Komposztfutár önkénteskoordinátora műhelytitkokat oszt meg.
18:00 – Három év a Kertmozi vásznán
Sor kerül Zatykó Benedek videóinak vetítésére is, amely a Komposztfutárok tevékenységét dolgozzák fel. A vetítést Veszprémi Szilveszter, a Megálló közösségszervezője egészíti ki nosztalgikus történetekkel.
19:30 – Kertiparti, koccintás és tábortűz
