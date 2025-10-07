október 7., kedd

Születésnap

7 órája

Három éve dolgoznak csendben azért, hogy Szeged zöldebb és tisztább legyen, de most végre eljött az ő pillanatuk

Címkék#vásár#Megálló Közösségi Ház#születésnap#komposzt

Közösségi komposztálók építése, faültetések lebonyolítása és oktatási tevékenység. Október 10-én immáron harmadik születésnapját ünnepli a Komposztfutár csapata. Ennek apropóján dolgozták ki az I. Tarjáni Hulladékmentes nap koncepcióját.

Kis Zoltán

A Komposztfutár csapata nagyszabású várástérré alakítja át a Megálló Közösségi Ház udvarát, ahol garantáltan mindenki talál maga számára valami útravalót a fenntarthatóság és az újrahasznosítás jegyében. Ez idő alatt vásári mulatsággal, célba dobással és kavicsfestéssel tudnak kikapcsolódni a jelen lévők. Minden, amit az I. Tarjáni Hulladékmentes napról tudni kell. 

komposztfutár
Október 10-én immáron harmadik születésnapjukat ünneplik. Ennek apropóján dolgozták ki az I. Tarjáni Hulladékmentes nap koncepcióját. Archív Fotó: Karnok Csaba 

A hulladékmentes nap keretei között a Komposztfutár csapata környezetbarát programokat kínál

A Komposztfutár Szeged három éve, 2022. október 10-én, a komposztálás világnapján indult el két önkéntessel, azóta pedig hatalmas utat jártak be: komposztálókat építenek városszerte, közösségi kertekben segédkeznek és oktatási projekteket bonyolítanak le. A város zöld civil életében az egyik legmeghatározóbb közösségé váltak. 

A három éves töretlen munka megünnepléseként október 10-én, 10 és 16 óra között több olyan programon is részt vehetünk, amelyek a zöld szemléletmódot öregbítik. Ennek értelmében ruha- és szobanövénycserére, garázsvásárra, könyvforgatagra és humuszosztásra is sor kerül. 

A vásártér végével sincs vége a programokkal teli napnak

16:00 – Rapid Komposztmester-képzés 

Ha esetleg vonz a komposztálás, és egyedül vagy akár egy közösség részeként vágnál bele, akkor egy gyorstalpaló keretei között elsajátíthatod a legfontosabb tudnivalókat. Herczeg Richárd, a Komposztfutár önkénteskoordinátora műhelytitkokat oszt meg. 

18:00 – Három év a Kertmozi vásznán

Sor kerül Zatykó Benedek videóinak vetítésére is, amely a Komposztfutárok tevékenységét dolgozzák fel. A vetítést Veszprémi Szilveszter, a Megálló közösségszervezője egészíti ki nosztalgikus történetekkel. 

19:30 – Kertiparti, koccintás és tábortűz 

 

