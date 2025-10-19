Hiába magas az arzéntartalom, sokan mégis a kopáncsi kút vizét isszák – videóval

Sokan vannak, akik esküsznek a kopáncsi kút vizére, aminek ugyan vannak olyan elemei, amelyek magasabbak, mint az uniós határérték, de attól nem kell félni, hogy bárki is megbetegedne tőle.

Pár perc alatt összecsordogált az ötliteres palackba a kopáncsi kút vize, Szegedre vitték. Fotó: Kovács Erika

Kopáncsi kút: máig csordogál

Hódmezővásárhely egyik lakott külterületi részén, Kopáncson, a 4 sávos 47-es főúttól pár lépésnyire található a kopáncsi artézi kút. 300 méter mélyről érkezik a folyton folyó kútba a víz, amiért nem ritkán sorba állnak az emberek. Amit nem visznek haza, az lecsordogál a csatornába.

Sokan állnak meg Szegedről Vásárhely felé menet a kopáncsi kútnál. Mások direkt céllal érkeznek Vásárhelyről a kúthoz. Viszik a kopáncsi artézi vizet, aminek nagyon szeretik az ízét. Vannak, akik még a leves főzéséhez is ezt használják.

Szegedről is jönnek vízért

Ottjártunkkor egy rolleres fiú érkezett egy 5 literes palackkal, hogy megtöltse vízzel. Azt mondta, Szegedről érkeztek látogatóba az egyik kopáncsi tanyába. Az apukája már napokkal előtte kikészítette a palackot, hogy visznek majd haza a jóféle kopáncsi vízből. Pár perc alatt össze is csordogált az ötliternyi víz.

Az ammónium és arzéntartalma magasabb

Két éve, a közösségi médiában egy lakossági bejegyzés, majd egy internetes hírportálon megjelentek alapján útjára indult a rémhír, hogy a kopáncsi artézi víz nem alkalmas a fogyasztásra, de ezt megcáfolta az akkori külterületi önkormányzati képviselő, Benkő Zsolt. A mendemondák tisztázása érdekében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Laboratóriumi Osztályával végeztette el a kút vizének mikrobiológiai és kémiai vizsgálatát, ami szerint a víz mikrobiológiai szempontból megfelelő volt, de a kémiai paraméterek tekintetében 2 komponens, az ammónium és az arzén esetében túllépte a határértéket. Az ammónium mért értéke, 1,12 mg/l (jelenlegi határérték 0,50 mg/l), az arzén mért értéke 18 mikrogramm/l (jelenlegi határérték 10 mikrogramm/l.) További jellemzőkre is megtörtént a vizsgálat, például nitritre, nitrátra és vasra, de ezen azok a határérték alatti mennyiségben voltak megtalálhatóak a mintában.