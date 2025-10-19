3 órája
Hiába magas az arzéntartalom, sokan mégis a kopáncsi kút vizét isszák – videóval
A kopáncsi kút fogalom, sokan járnak oda üres ballonokkal, ásványvizes palackokkal hetente, hogy hazavigyék és azt igyák a csapvíz, vagy a drága ásványvíz helyett. Megnéztük, a kopáncsi kút ma is csordogál, igaz, nem olyan intenzitással, mint mondjuk jó tíz évvel ezelőtt.
Sokan vannak, akik esküsznek a kopáncsi kút vizére, aminek ugyan vannak olyan elemei, amelyek magasabbak, mint az uniós határérték, de attól nem kell félni, hogy bárki is megbetegedne tőle.
Kopáncsi kút: máig csordogál
Hódmezővásárhely egyik lakott külterületi részén, Kopáncson, a 4 sávos 47-es főúttól pár lépésnyire található a kopáncsi artézi kút. 300 méter mélyről érkezik a folyton folyó kútba a víz, amiért nem ritkán sorba állnak az emberek. Amit nem visznek haza, az lecsordogál a csatornába.
Sokan állnak meg Szegedről Vásárhely felé menet a kopáncsi kútnál. Mások direkt céllal érkeznek Vásárhelyről a kúthoz. Viszik a kopáncsi artézi vizet, aminek nagyon szeretik az ízét. Vannak, akik még a leves főzéséhez is ezt használják.
Szegedről is jönnek vízért
Ottjártunkkor egy rolleres fiú érkezett egy 5 literes palackkal, hogy megtöltse vízzel. Azt mondta, Szegedről érkeztek látogatóba az egyik kopáncsi tanyába. Az apukája már napokkal előtte kikészítette a palackot, hogy visznek majd haza a jóféle kopáncsi vízből. Pár perc alatt össze is csordogált az ötliternyi víz.
Az ammónium és arzéntartalma magasabb
Két éve, a közösségi médiában egy lakossági bejegyzés, majd egy internetes hírportálon megjelentek alapján útjára indult a rémhír, hogy a kopáncsi artézi víz nem alkalmas a fogyasztásra, de ezt megcáfolta az akkori külterületi önkormányzati képviselő, Benkő Zsolt. A mendemondák tisztázása érdekében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Laboratóriumi Osztályával végeztette el a kút vizének mikrobiológiai és kémiai vizsgálatát, ami szerint a víz mikrobiológiai szempontból megfelelő volt, de a kémiai paraméterek tekintetében 2 komponens, az ammónium és az arzén esetében túllépte a határértéket. Az ammónium mért értéke, 1,12 mg/l (jelenlegi határérték 0,50 mg/l), az arzén mért értéke 18 mikrogramm/l (jelenlegi határérték 10 mikrogramm/l.) További jellemzőkre is megtörtént a vizsgálat, például nitritre, nitrátra és vasra, de ezen azok a határérték alatti mennyiségben voltak megtalálhatóak a mintában.