Kimutatás

22 órája

Új járványhullám a láthatáron? Ezt jelzik a legfrissebb koronavírus-adatok

Címkék#járvány#koronavírus koncentráció#koronavírus#kimutatás

A múlt héten országos szinten nőtt a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A koronavírus szennyvízadatok alapján több városban emelkedés figyelhető meg, míg máshol stagnálás jellemző.

Delmagyar.hu

A múlt héten országos szinten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Több városban tapasztaltak emelkedést, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. A szennyvíz-adatokban csökkenést sehol sem mértek.

a koronavírus szintjét bemutató térkép ábrákkal
A koronavírus koncentrációja számos városban növekedett. Illusztráció: NNGYK

Itt emelkedett a koronavírus koncentráció

Mint írják, az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Békéscsabán, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Veszprémben, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. 

Szegeden az előző adatokhoz mérten stagnálást állapítottak meg.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Az influenza helyzete

Az influenzával kapcsolatban azt írták: a 39. naptári héten Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Hozzátették: szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus „szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében”, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.

 

