Miért rohan úgy mindenki bevásárolni az ünnepnapokon, mintha kötelező lenne?

Senki sem szereti azt, ami kötelező. A diák nem szereti, amikor ünneplőbe kell öltözni és unalmas műsort kell végignézni.

Köteező ünneplés? Tényleg kötelező minden, amit annak érzünk? Illusztráció: Shutterstock

A kötelező ünneplés ellentmondása

Gyakran még az a diák sem szereti ezt, aki előadja a műsort, mert neki is kötelező. A kötelező ünneplés, a kötelező részvétel vagy a „muszáj” érzése mindig elvesz valamit az élményből, az őszinteségből. Az ünnepnek, az emlékezésnek belülről kell fakadnia, nem pedig kívülről előírt kötelezettségből.

Az emlékezés értelme és belső motivációja

Ehhez mint tudjuk, idő és élet­tapasztalat kell. Az ember csak később érti meg, miért fontos megállni egy pillanatra, visszanézni a múltra, és elgondolkodni azon, mit is kaptunk örökségül. A múlton való elmélkedés nem kötelesség, hanem lehetőség, hogy értéket találjunk a hétköznapok zaján túl. Ha már nem kötelező, könnyebben megy, higgyék el!

Amikor önként vállaljuk a kényszert: a bevásárlási láz

Fordítsuk már meg egy pillanatra ezt a gondolatmenetet, mert ennek sajnos az ellenkezője is igaz. Gyakran előfordul, hogy amikor valami nem kötelező, mi mégis önszántunkból, sőt lelkesen úgy teszünk mintha az lenne. Például magyarázza már el nekem valaki azt, hogy nemzeti ünnepünk, október 23-a csütörtök előtt szerdán kora este mi szükség van arra, hogy fejetlen őrültként zúduljon rá a tömeg a Makkosházi körúti Lidlre forgalmi dugót okozva, egymás torkának esve, a parkolóhelyeken veszekedve, amikor most pénteken ugyanúgy nyitva van minden, mint bármelyik más szombaton. Mi szükség van erre az őrületre? Miért kötelező elmenni bevásárolni amikor mindösszesen egyetlen egy napról van szó?

Tényleg kötelező minden, amit annak érzünk?

Miért tesszük ezt? Talán mert szeretjük a „kell” érzését, mert így érezzük, hogy teszünk valamit. Pedig valójában semmi sem kötelező csak az, hogy néha megálljunk, és elgondolkozzunk azon, miért is csináljuk mindezt. Tényleg kötelező?