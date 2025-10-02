Akár tragédiába is torkollhatott volna a hajmeresztő mutatvány, súlyos büntetés járhat érte

Egy nemrég nyilvánosságra került felvétel tartja lázban a Facebookozókat: egy sofőr fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy másik autós előzés közben megszegi a biztonságos oldaltávolság szabályát, ezzel veszélyeztetve a másik járművet. Köznyelven ezt úgy hívják, hogy „ráhúzta a kormányt”. A manőver Kiskundorozsma felé vezető úton történt hétfő este. A sofőr szerint ez olyan szándékos cselekménynek számít, amivel már bíróság elé állhatnának. De vajon mit mond ki a törvény, mi tartozik a közlekedési szabálysértés sorába? Utánajártunk.

képaláírás: a közlekedési szabálysértés súlyos is lehet, nemcsak a jogosítvány bánhatja. Fotó forrása: Szegeden közlekedünk Facebook-csoport

Közlekedési szabálysértés büntetése

A Büntető Törvénykönyv szerint közúti veszélyeztetés abban az esetben valósul meg, ha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. A bíróság csak akkor állapíthatja meg a bűncselekményt, ha az elkövető szándékosan, akár egyenesen, akár eshetőleges szándékkal cselekedett. Azaz önmagában a szabálysértés vagy a durva közlekedési magatartás még nem elegendő, a szándékot is bizonyítani kell. A közúti közlekedés veszélyeztetésének tipikus példái a szándékos büntetőfékezés, a mások „leszorítása” az útról. Ezek mind olyan szituációk, amelyek közvetlen veszélyt jelenthetnek a többi közlekedőre.

A felvételen látható manőver arra enged következtetni, hogy a sofőr szándékosan cselekedett. A Facebook-bejegyzés szerint a vétkes sofőr vitába szállt a felvétel készítőjével, azt bizonygatva, hogy bizony nem ő a hibás.

– A szándékosságot az is jelzi, hogy a sofőr később visszasorolt a belső sávba, majd a sorompónál utolérve vitába szállt velem, pedig ebben a helyzetben egyértelműen tévedett – olvasható a posztban.

Súlyos következményekkel is járhat

Ha a szándékosság bizonyított, akkor a rendőrség a jogosítványt is bevonhatja, ha indokolt, akkor a közúti bűncselekményt is megállapíthatja. A kamera felvétele kulcsfontosságú bizonyíték lehet, de a bejegyzés szerint az érintett most nem tett feljelentést, ám legközelebb már megteszi. A közúti veszélyeztetés nem pusztán szabálysértés, de büntetőjogi kategória is lehet, amelynél a bizonyítás és a körülmények minden esetben döntőek.