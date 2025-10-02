október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési szabálysértés

Tegnap, 10:20

Akár tragédiába is torkollhatott volna a hajmeresztő mutatvány, súlyos büntetés járhat érte

Címkék#szabálysértés#közlekedés#Szeged#videó

Egy szegedi sofőr fedélzeti kamerája rögzített egy veszélyes előzést, a felvétel pedig pillanatok alatt felrobbantotta az internetet. De vajon milyen cselekmények tartoznak a közlekedési szabálysértések végtelen sorába? Cikkünkből kiderül.

Munkatársunktól

Egy nemrég nyilvánosságra került felvétel tartja lázban a Facebookozókat: egy sofőr fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy másik autós előzés közben megszegi a biztonságos oldaltávolság szabályát, ezzel veszélyeztetve a másik járművet. Köznyelven ezt úgy hívják, hogy „ráhúzta a kormányt”. A manőver Kiskundorozsma felé vezető úton történt hétfő este. A sofőr szerint ez olyan szándékos cselekménynek számít, amivel már bíróság elé állhatnának. De vajon mit mond ki a törvény, mi tartozik a közlekedési szabálysértés sorába? Utánajártunk. 

közlekedési szabálysértés
képaláírás: a közlekedési szabálysértés súlyos is lehet, nemcsak a jogosítvány bánhatja. Fotó forrása: Szegeden közlekedünk  Facebook-csoport

Közlekedési szabálysértés büntetése

A Büntető Törvénykönyv szerint közúti veszélyeztetés abban az esetben valósul meg, ha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. A bíróság csak akkor állapíthatja meg a bűncselekményt, ha az elkövető szándékosan, akár egyenesen, akár eshetőleges szándékkal cselekedett. Azaz önmagában a szabálysértés vagy a durva közlekedési magatartás még nem elegendő, a szándékot is bizonyítani kell. A közúti közlekedés veszélyeztetésének tipikus példái a szándékos büntetőfékezés, a mások „leszorítása” az útról. Ezek mind olyan szituációk, amelyek közvetlen veszélyt jelenthetnek a többi közlekedőre.

A felvételen látható manőver arra enged következtetni, hogy a sofőr szándékosan cselekedett. A Facebook-bejegyzés szerint a vétkes sofőr vitába szállt a felvétel készítőjével, azt bizonygatva, hogy bizony nem ő a hibás. 

– A szándékosságot az is jelzi, hogy a sofőr később visszasorolt a belső sávba, majd a sorompónál utolérve vitába szállt velem, pedig ebben a helyzetben egyértelműen tévedett – olvasható a posztban. 

Súlyos következményekkel is járhat

Ha a szándékosság bizonyított, akkor a rendőrség a jogosítványt is bevonhatja, ha indokolt, akkor a közúti bűncselekményt is megállapíthatja. A kamera felvétele kulcsfontosságú bizonyíték lehet, de a bejegyzés szerint az érintett most nem tett feljelentést, ám legközelebb már megteszi. A közúti veszélyeztetés nem pusztán szabálysértés, de büntetőjogi kategória is lehet, amelynél a bizonyítás és a körülmények minden esetben döntőek. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu