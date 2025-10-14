Veszélyes manővert rögzített a fedélzeti kamera Szegeden, egy hajszálon múlt a baleset

Csak egy hajszálon múlott. Rendkívül balesetveszélyes helyzet alakult ki egyik este a szegedi Nagykörúton, a Kossuth Lajos sugárút felől. A videón jól látható, ahogy egy Volvo típusú autó a Kossuth Lajos sugárútról érkezik, a forgalmi sávok között bizonytalanul halad, majd szinte a gyalogátkelőhelyre sodródik. Csupán a többi járművezető figyelmén múlt, hogy nem történt baleset. Súlyos közlekedési szabálysértés Szegeden, amelyet egy fedélzeti kamera is rögzített.

Illusztráció: Shutterstock

Az eset kapcsán Sándor Zsuzsa szegedi gépjárművezető oktató lapunknak elmondta: – Elmentünk az egyik tanulómmal arra, hogy megnézzük a helyszínt. Szerintünk több tényező is közrejátszhatott. A környéken egyébként nemrég megváltoztatták a forgalmi rendet, a sötétben a sofőr összezavarodhatott – fogalmazott Sándor Zsuzsa.

A környéken valóban több sávot és jelzést is átalakítottak. A Kossuth Lajos sugárút jobb oldalán (a rókusi körforgalom felől érkezve) egy új buszsávot alakítottak ki, amelyből át lehet menni a Nagykörút másik oldalára. Ez a sávelrendezés a tapasztaltabb vezetőket is megzavarhatja – hívta fel a figyelmet az oktató.

– Gyakorlatilag még nekem is nagyon néznem kell, hogy merre vezet a sáv. Ott mindenki keresztül-kasul halad, és nagyon kell vigyáznunk egymásra – tette hozzá.

Közlekedési baleset is lehetett volna belőle

Szerinte a sofőr valószínűleg rossz irányba kormányzott, majd a piros jelzésbe beszorulva, a Nagykörút szélére próbált lehúzódni, mintha gyalogosan akarna továbbhaladni. Szerencse, hogy senki sem sérült meg, és a többi autós is időben reagált. Az oktató humorosan megjegyezte, van olyan, hogy valaki nagyobb autót választ a tehetségénél, de legalább a többi sofőrnek köszönhetően megúszta.

A videót egyébként több ezren látták a „Szegeden közlekedünk” nevű Facebook-csoportban. Az oktató szerint a helyzet tanulsága egyértelmű. A manőver rávilágít arra, hogy a Nagykörút ezen szakaszán érdemes különösen figyelni, főleg éjszaka, amikor a sávelválasztások és jelzések nehezebben láthatók.