Veszélyes manővert rögzített a fedélzeti kamera Szegeden, egy hajszálon múlt a baleset
Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset. Videón egy közlekedési szabálysértés Szegeden. Az autós a Kossuth Lajos sugárútról érkezett, de a Nagykörúton kötött ki. Mutatjuk a hajmeresztő mutatványt.
Csak egy hajszálon múlott. Rendkívül balesetveszélyes helyzet alakult ki egyik este a szegedi Nagykörúton, a Kossuth Lajos sugárút felől. A videón jól látható, ahogy egy Volvo típusú autó a Kossuth Lajos sugárútról érkezik, a forgalmi sávok között bizonytalanul halad, majd szinte a gyalogátkelőhelyre sodródik. Csupán a többi járművezető figyelmén múlt, hogy nem történt baleset. Súlyos közlekedési szabálysértés Szegeden, amelyet egy fedélzeti kamera is rögzített.
Videón egy közlekedési szabálysértés Szegeden
Az eset kapcsán Sándor Zsuzsa szegedi gépjárművezető oktató lapunknak elmondta: – Elmentünk az egyik tanulómmal arra, hogy megnézzük a helyszínt. Szerintünk több tényező is közrejátszhatott. A környéken egyébként nemrég megváltoztatták a forgalmi rendet, a sötétben a sofőr összezavarodhatott – fogalmazott Sándor Zsuzsa.
A környéken valóban több sávot és jelzést is átalakítottak. A Kossuth Lajos sugárút jobb oldalán (a rókusi körforgalom felől érkezve) egy új buszsávot alakítottak ki, amelyből át lehet menni a Nagykörút másik oldalára. Ez a sávelrendezés a tapasztaltabb vezetőket is megzavarhatja – hívta fel a figyelmet az oktató.
– Gyakorlatilag még nekem is nagyon néznem kell, hogy merre vezet a sáv. Ott mindenki keresztül-kasul halad, és nagyon kell vigyáznunk egymásra – tette hozzá.
Közlekedési baleset is lehetett volna belőle
Szerinte a sofőr valószínűleg rossz irányba kormányzott, majd a piros jelzésbe beszorulva, a Nagykörút szélére próbált lehúzódni, mintha gyalogosan akarna továbbhaladni. Szerencse, hogy senki sem sérült meg, és a többi autós is időben reagált. Az oktató humorosan megjegyezte, van olyan, hogy valaki nagyobb autót választ a tehetségénél, de legalább a többi sofőrnek köszönhetően megúszta.
A videót egyébként több ezren látták a „Szegeden közlekedünk” nevű Facebook-csoportban. Az oktató szerint a helyzet tanulsága egyértelmű. A manőver rávilágít arra, hogy a Nagykörút ezen szakaszán érdemes különösen figyelni, főleg éjszaka, amikor a sávelválasztások és jelzések nehezebben láthatók.
