Egy pillanat alatt megváltozik minden, drog nélkül is megtapasztalják, milyen beállva élni

Hódmezővásárhely célja a közbiztonság és a biztonságérzet javítása. Ezen célkitűzések elérése érdekében együttműködnek a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, valamint a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitánysággal. A város mostani felajánlása például a közlekedés gyakorlásához szükséges, gyermekméretű közlekedési tábla- és lámpaszetteket is tartalmaz.

Kis KRESZ parkot is össze lehet állítani a közlekedési tábla- és lámpaszettekből. Illusztráció: Shutterstock

Oktatóeszközökkel segítik a rendőrség munkáját

A vásárhelyi közgyűlés az októberi ülésen arról döntött, hogy a Szent Ferenc Program részeként, 133430 forint értékben eszközöket adományoz a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságnak. Erről előzetesen már egyeztettek Polyák Zsolt megyei rendőr-főkapitánnyal. Olyan eszközökkel segítik a rendőrök munkáját, amiket az óvodákban, iskolákban használhatnak a rendőrök a bűn- és baleset-megelőzés érdekében.

Közlekedési tábla gyermekméretben

Az ajándékcsomag két közlekedési lámpaszettet, és két ötdarabos közlekedési tábla szettet is tartalmaz. Ezeket a rendőrök az óvodások, kisiskolások közlekedésre nevelésében használhatják, hogy a gyermekek megtanulják, hogyan kell biciklivel, rollerrel helyesen közlekedni és megismerjék a legfontosabb táblák jelentését. Mini KRESZ játszóteret is lehet az új eszközökből kialakítani.

Az adomány tartalmaz egy marihuána hatásait szemléltető szemüveget is, ami egy 45490 forintos eszköz. Ez hasonlóan működik, mint az úgynevezett részegszemüveg, csak ez a fiatalokkal a kábítószer nemkívánatos hatásait ismerteti meg.

Korábban füstsátrat adományoztak az önkénteseknek

Korábban a Szent Ferenc Program részeként egy füstsátrat is vásárolt a város, amit az önkéntes tűzoltóknak adományoztak. A sátor segítségével biztonságos körülmények között lehet gyakorolni a füstből mentést, illetve menekülést a gyerekeknek és a felnőtteknek.