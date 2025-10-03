3 órája
Bírságolás helyett a közmunkások közé állt a polgármester, egész délelőtt a csapattal dolgozott
Bírságolás helyett a polgármester és az önkormányzati képviselők személyes példamutatással igyekeznek a helyi lakosokat Maroslelén rábírni arra, hogy tartsák rendben a házuk előtti utcaszakaszt. Az önkéntes közmunka helyszínéül főként elhagyott, gazdátlan portákat választanak – idén már másodszor volt ilyen akció a faluban.
Fotó: Drimba Tibor hivatalos polgármesteri oldala
– Sajnos még a falu legfontosabb utcáján is előfordul ez a probléma – mondta Drimba Tibor polgármester, amikor a mostani önkéntes közmunka helyszínéről kérdeztük. A Rákóczi utca rendkívül forgalmas, gyakorlatilag mindenki használja, aki csak elhalad Maroslele mellett. Egy gyomokkal teljesen benőtt, nagyjából ötszáz méteres járdaszakaszt tisztított itt meg a falu első embere a helyi közfoglalkoztatottak és néhány önkéntes társaságában.
Bírság helyett személyes példa
A településen idén tavasszal is volt egy hasonló akció. Akkor megírtuk, önkormányzati képviselők is csatlakoztak és árkokat is tisztítottak. Drimba Tibor már akkor elmondta, bár a helyi rendelet a tulajdonos kötelességévé teszi az ingatlan előtt a tisztaság, rend fenntartását, ez sok helyen elmarad. Úgy gondolta, bírságolás helyett jobb személyes példamutatással rábírni a leleieket arra, hogy ezt a feladatot komolyan vegyék.
Az önkéntes közmunka helyszíne
A mostani helyszínt lakossági panaszok alapján választották. A sok-sok éve burjánzó növényzettel borított járdaszakasz előtt leginkább olyan telkek, épületek vannak, amelyeknek a gazdája nehezen elérhető, így felszólítani sincs sok értelme őket. Ráadásul az áldatlan állapotok miatt az itteni buszmegállót is csak úgy lehetett eddig megközelíteni, hogy a gyalogosoknak ki kellett menni a forgalmas úttestre.
A polgármester metszett és lapátolt
A munka egy egész délelőttön át tartott. Drimba is metszette az ágakat, lapátolta a járdára húsz-harminc centi vastagon rakódott földet. A polgármester ismét elmondta: a falunak csak 12 közmunkása van.
– Aki idős, magatehetetlen, annak ők természetesen segítenek. Mindenki mástól viszont azt kérjük, tartson rendet a portájánál. Én szégyellném, ha ezt a munkát valaki más végezné el előttünk – jegyezte meg.
