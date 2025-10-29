Jövőre is 87 közmunkása lesz Makónak, munkájuk nyomán szépül a város

Idén, mint beszámoltunk róla, a központilag finanszírozott Start munkaprogram jóvoltából Makó az előző évinél kilenccel kevesebb, azaz 87 közmunkást foglalkoztatott. Azért módosította az önkormányzat a létszámot, mert már a korábban futott program keretszámát is csak részben sikerült feltölteni, ugyanis egyre kevesebb volt az álláskereső. A szerdai testületi ülésen kiderült, jövőre nem terveznek további csökkentést, a 2026-27-es közmunkaprogram ciklusában is 87 embernek kínálnak munkát.

A közmunkaprogram fontos értékteremtő eleme a virágok szaporítása. Archív fotó: Szabó Imre

A közmunkaprogram feladatai

Hogy pontosan milyet, arról Zsámboki Zsolt, a műszaki csoport vezetője elmondta, hogy 28 közmunkás a zöldterületek gondozásával, virágosítással foglalkozik majd, 59 pedig az utak, csatornák karbantartásával és az illegális hulladéklerakók felszámolásával. Utóbbiban kiemelt terület lesz most is a város közterületein túl a városba bevezető utak környéke, a Maros-part és Honvéd városrész. A virágosítással foglalkozó csapat folytatni fogja a Kelemen László utcai fóliasátorban évek óta zajló virágtermesztés, szaporítás is.

Mibe kerül az egész?

A program támogatási keretösszege, amit a Belügyminisztérium áll, 196 millió forint lesz. Az önkormányzat 2,3 milliós önrészt tesz a költségekhez. A tervek szerint különböző munkaeszközök illetve a feladatok ellátásához szükséges anyagok mellett be fognak szerezni egy önjáró fűnyírótraktort is.