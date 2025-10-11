42 perce
Bizonyítsd, hogy te vagy a legjobb sofőr! Most minden kiderül!
Új tesztünkkel ismét próbára teheted tudásodat az áthaladási sorrendekben. Gyakorolj velünk és töltsd ki, hogy éles helyzetben magabiztosan dönthess!
Ismét próbára tesszük olvasóink KRESZ-ismereteit! Legújabb KRESZ-tesztünkben az áthaladási sorrendet kell megtippelned, ami sok sofőr számára komoly fejtörést okozhat, különösen forgalmas kereszteződésekben.
Ez a feladatsor segít abban, hogy magabiztosabban közlekedj, és ne okozzon gondot egy-egy éles helyzet. A kereszteződésben most is a közlekedési táblák és az indexfények adnak támpontot, a te feladatod pedig a helyes döntés meghozatala. Ha elsőre nem sikerül, ne csüggedj – az ismétlés mindig erősíti a tudást. Ha pedig könnyedén megoldottad, érdemes korábbi kvízeinkre is visszanézned, hiszen ott is tartogatunk számodra meglepetéseket.
És ha még mindig nem elég a KRESZ-ből, egy kiegészítő videóval tovább frissítheted vagy bővítheted a tudásodat. A helyes választ a szoljon.hu oldalán találod.
Még több KRESZ-teszt a Délmagyaron
