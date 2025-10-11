október 11., szombat

Brigitta névnap

19°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

1 órája

Bizonyítsd, hogy te vagy a legjobb sofőr! Most minden kiderül!

Címkék#ismeret#sorrend#kresz teszt#indexfény

Új tesztünkkel ismét próbára teheted tudásodat az áthaladási sorrendekben. Gyakorolj velünk és töltsd ki, hogy éles helyzetben magabiztosan dönthess!

Delmagyar.hu

Ismét próbára tesszük olvasóink KRESZ-ismereteit! Legújabb KRESZ-tesztünkben az áthaladási sorrendet kell megtippelned, ami sok sofőr számára komoly fejtörést okozhat, különösen forgalmas kereszteződésekben.

KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: mi az áthaladás sorrendje?
Forrás: Szuperjogsi.hu

Ez a feladatsor segít abban, hogy magabiztosabban közlekedj, és ne okozzon gondot egy-egy éles helyzet. A kereszteződésben most is a közlekedési táblák és az indexfények adnak támpontot, a te feladatod pedig a helyes döntés meghozatala. Ha elsőre nem sikerül, ne csüggedj – az ismétlés mindig erősíti a tudást. Ha pedig könnyedén megoldottad, érdemes korábbi kvízeinkre is visszanézned, hiszen ott is tartogatunk számodra meglepetéseket.

És ha még mindig nem elég a KRESZ-ből, egy kiegészítő videóval tovább frissítheted vagy bővítheted a tudásodat. A helyes választ a szoljon.hu oldalán találod. 

Még több KRESZ-teszt a Délmagyaron

Megjött a kedved, hogy teszteld a tudásod? Van még bőven hasonló KRESZ-teszt portálunkon. Érdemes szétnézni a korábbi feladványok között is.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu