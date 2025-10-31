október 31., péntek

Megvalósulás

1 órája

Ígéretből valóság: új kultúrházat kap Kübekháza

Régi álma válhat valóra a kübekházi lakosoknak: pályázati forrásból új kultúrházat kap a település, amivel egy évtizedes hiányt pótolnak.

Delmagyar.hu

Új fejezet kezdődik Kübekháza életében – jelentette be közösségi oldalán Pungor Edit polgármester. Mint írta, az önkormányzat sikerrel pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2025” című felhívásra.

új kultúrház Kübekháza
Az új kultúrház Kübekházán a közösségi élet központja lesz, megvalósul a régi álom. FOTÓ: zentrum.hu

Új kultúrház Kübekházán, megvalósul a polgármester választási ígérete

A „Kübekháza kultúr- és tanácsterem kialakítása” című pályázatukra az Agrárminisztérium 48,3 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.

– Ez az összeg, valamint a Versenyképes járások programban korábban elnyert 18 millió forint támogatás lehetővé teszi, hogy megvalósítsuk régi álmunkat: Kübekháza új kultúrházát – fogalmazott a polgármester.

Pungor Edit emlékeztetett arra, hogy amikor elindult a választásokon, ígéretet tett: a településnek ismét lesz saját kultúrháza. Egy olyan közösségi tér, ahol helyet kaphatnak a rendezvények, közösségi programok, és ahol bemutatkozhatnak a helyi civil szervezetek és kulturális értékek.

Hozzátette: a terveket, amelyeken az önkormányzat az év eleje óta dolgozik, hamarosan minden kübekházi lakoshoz eljuttatják postai úton.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

