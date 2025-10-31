október 31., péntek

Ügyészség

22 perce

Kukoricabiznisszel csalt ki 22 millió forintot egy visszaeső férfi

Címkék#áldozat#kukoricabiznisz#vád#Szegedi Járási Ügyészség

Egy visszaeső szélhámos több mint 22 millió forinttal károsított meg egy szegedi céget, miután hamisan ígért eladásra 500 tonna kukoricát.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy különös és többszörös visszaeső férfi ellen, aki ezúttal egy szegedi vállalat üzletkötőjét verte át – derült ki az Ügyészség közleményéből. 

kukorica
500 tonna kukorica eladásával verték át az áldozatot, 22 milliót csaltak ki tőle. Illusztráció: Shutterstock

Kukorica értékesítéssel verte át áldozatát

A vádirat szerint a férfi 2023-ban azzal hitegette a cég képviselőjét, hogy képes számukra 500 tonna kukoricát értékesíteni, noha valójában semmilyen áruval nem rendelkezett. A megtévesztett üzletkötő több mint 22 millió forintot utalt át neki, ám a kukorica leszállítása, illetve a pénz visszafizetése azóta sem történt meg.

Az ügyészség a vádlottat csalás bűntettével vádolja, és beismerés esetén 2 év 6 hónap szabadságvesztés kiszabását indítványozza, amennyiben lemond a tárgyalásról.

